Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Политолог: Курды в Сирии выбрали сотрудничество с РФ, несмотря на давление США
Новости Сирии
Политолог: Курды в Сирии выбрали сотрудничество с РФ, несмотря на давление США
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Политолог: Курды в Сирии выбрали сотрудничество с РФ, несмотря на давление США

    0:06  5 Декабря 2017
    42

    Политолог: Курды в Сирии выбрали сотрудничество с РФ, несмотря на давление США

    Москва, 5 декабря. Нынешние договоренности между военными РФ и сирийскими курдами по взаимодействию на левом берегу Евфрата говорят о постепенной потере США контроля над ситуацией в регионе. Такое мнение высказал заместитель директора Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев.

    По данным Минобороны РФ, в Сирии прошло первое собрание делегатов Комитета по управлению восточным территориями Евфрата. На собрании представитель курдов заявил, что курдские формирования готовы обеспечить безопасность российских военных на восточном берегу Евфрата.

    Как отметил в интервью РИА Новости Евсеев, курды пошли на контакт с российскими военнослужащими, поскольку выбора у них не было: договориться с Ираном и Турцией они не могут, а позиция США противоречива.

    Ранее американцам пришлось поддержать силы демократической Сирии, чей костяк представляют именно сирийские курды, поскольку США не на кого было опереться в этом районе.

    Политолог: Курды в Сирии выбрали сотрудничество с РФ, несмотря на давление США

    Однако, чтобы поддерживать отношения с Турцией, Вашингтону пришлось делать заявления о сокращении поставок вооружения сирийским курдам. Помимо этого, по словам эксперта, США «во многом себя дискредитировали, когда вмешались в ситуацию вокруг Киркука».

    «То, что курды заявили о содействии обеспечению безопасности российских военных, говорит о том, что они стали склоняться к сотрудничеству именно с Россией, несмотря на то давление которое на них оказывают американцы. Скорее всего, США теряют свои позиции в провинции Дейр-эз-Зор, и контроль восстанавливается под руководством РФ», — считает политолог.

    Автор: Олеся Волкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #сирия #курды
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть