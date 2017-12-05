Политолог: Курды в Сирии выбрали сотрудничество с РФ, несмотря на давление США

Москва, 5 декабря. Нынешние договоренности между военными РФ и сирийскими курдами по взаимодействию на левом берегу Евфрата говорят о постепенной потере США контроля над ситуацией в регионе. Такое мнение высказал заместитель директора Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев.

По данным Минобороны РФ, в Сирии прошло первое собрание делегатов Комитета по управлению восточным территориями Евфрата. На собрании представитель курдов заявил, что курдские формирования готовы обеспечить безопасность российских военных на восточном берегу Евфрата.

Как отметил в интервью РИА Новости Евсеев, курды пошли на контакт с российскими военнослужащими, поскольку выбора у них не было: договориться с Ираном и Турцией они не могут, а позиция США противоречива.

Ранее американцам пришлось поддержать силы демократической Сирии, чей костяк представляют именно сирийские курды, поскольку США не на кого было опереться в этом районе.

Однако, чтобы поддерживать отношения с Турцией, Вашингтону пришлось делать заявления о сокращении поставок вооружения сирийским курдам. Помимо этого, по словам эксперта, США «во многом себя дискредитировали, когда вмешались в ситуацию вокруг Киркука».