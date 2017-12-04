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Россия
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Франция предложила расширить контактную группу по Сирии
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    Франция предложила расширить контактную группу по Сирии

    23:52  4 Декабря 2017
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    Франция предложила расширить контактную группу по Сирии

    Париж, 4 декабря. Франция предложила расширить контактную группу по Сирии, включив в нее Турцию. Египет, Саудовскую Аравию и Иран. Об этом сообщила посол Франции в России Сильви Берманн.

    По словам дипломата, пять постоянных членов Совбеза ООН еще не пришли к единому мнению в этом вопросе.

    «Франция предложила включить Турцию, Египет, Иран, Саудовскую Аравию, но пять постоянных членов Совбеза ООН пока не пришли к согласию по этому вопросу», — приводит слова французского дипломатического посланника RT.

    Ранее с инициативой создания международной контактной группы выступил президент Франции Эммануэлем Макроном на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев отметил, что предложение США и Франции по Сирии может оказаться дееспособным.

     

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #сирия #контактная группа #франция #берманн
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