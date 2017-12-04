Париж, 4 декабря. Франция предложила расширить контактную группу по Сирии, включив в нее Турцию. Египет, Саудовскую Аравию и Иран. Об этом сообщила посол Франции в России Сильви Берманн.

По словам дипломата, пять постоянных членов Совбеза ООН еще не пришли к единому мнению в этом вопросе.

«Франция предложила включить Турцию, Египет, Иран, Саудовскую Аравию, но пять постоянных членов Совбеза ООН пока не пришли к согласию по этому вопросу», — приводит слова французского дипломатического посланника RT.

Ранее с инициативой создания международной контактной группы выступил президент Франции Эммануэлем Макроном на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев отметил, что предложение США и Франции по Сирии может оказаться дееспособным.