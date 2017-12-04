Последний сезон «Карточного домика» окажется короче обычного и пройдет без Спейси

Лос-Анджелес, 4 декабря. Видеосервис Netflix достиг соглашения о возобновлении производства телесериала «Карточный домик» (House of Cards) в начале 2018 года, сообщил в понедельник американский журнал Variety со ссылкой на представителя Netflix Теда Сарандоса.

Шестой сезон будет состоять из восьми эпизодов, тогда как все прошедшие сезоны состояли из 13 серий. Главная роль будет за Робин Райт. Кевин Спейси не появится больше в сериале.

«Мы были очень рады, что удалось добиться соглашения о завершающих съемках телесериала», — заявил Сарандос.

«Карточный домик» — первое крупное оригинальное шоу для Netflix. Сарандос подчеркнул, что продолжение съемок даст рабочие места для команды из 370 человек, которые непосредственно работают на шоу, и «2000 человек в Балтиморе», где снимается шоу.

Ранее СМИ сообщали, что продюсеры собираются убить героя Спейси.

Карьера и жизнь Кевина Спейси оказались под ударом после того, как актер Энтони Рэпп заявил, что в начале 1970-х годов Спейси пытался соблазнить его — 14-летнего подростка — во время одной из вечеринок. Ранее «Газета.ру» сообщала, что полиция Великобритании приступила к расследованию второго обвинения в сексуальных домогательствах против Спейси. Имя потерпевшего не называлось.