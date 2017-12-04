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Читатели опровергли выводы американского журналиста о превосходстве армии США над РФ
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    Читатели опровергли выводы американского журналиста о превосходстве армии США над РФ

    23:31  4 Декабря 2017  /обновлено: 23:32  04 Декабря 2017
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    Читатели опровергли выводы американского журналиста о превосходстве армии США над РФ

    Вашингтон, 4 декабря. Американский информационный портал The National Interest (NI) опубликовал материал, в котором сравнил боевую мощь сухопутных войск России и США. Автор материала пришел к выводу, что войска США имеют больше преимуществ, однако с ним не согласились читатели.

    Обозреватель NI Кайл Мизоками отметил сильные стороны российских сухопутных сил: более высокая численность взводов, а также наличие в составе Сухопутных сил РФ Воздушно-десантных войск. Последнее дает России серьезное преимущество в мобильности.

    Однако, по мнению автора, преимущество будут иметь американские силы, так как у них есть боевые машины M2 Bradley, по словам Мизоками, превосходящие российские аналоги, а также большее количество единиц оружия на одно подразделение.

    Читатели издания напомнили автору, что американская армия имеет крайне скудный опыт реальных сражениях, а также практически никогда не противостояла сколько-нибудь равным угрозам, пишет «Газета.ru». Выводы автора были опровергнуты множеством примеров, приведенных комментаторами. 

    «Армия США не сражалась в традиционной войне в Ираке – ни разу с 2003 года. Что до механизации (пехоты), она действительно имела место. Теперь армия США обучена и оснащена для борьбы с повстанцами. В традиционной войне она сражаться больше не способна»,  – отметил один из комментаторов.

     

     

     

    Автор: Антон Зарубин
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