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Глава Счетной палаты доложила Путину о нарушениях на 1,5 трлн рублей
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    Глава Счетной палаты доложила Путину о нарушениях на 1,5 трлн рублей

    0:00  5 Декабря 2017
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    Глава Счетной палаты доложила Путину о нарушениях на 1,5 трлн рублей

    Москва, 5 декабря. Глава Счетной палаты Татьяна Голикова рассказала президенту РФ Владимиру Путина об итогах работы Счетной палаты в этом году и о количестве нарушений, которых в 2017 году «накопилось» на 1 трлн 556 млрд рублей, сообщает пресс-служба Кремля.

    «Если в прошлом году их (нарушений) было 3855 на сумму 965 млрд рублей, то сейчас за 11 месяцев года — это уже 3980 на сумму 1 трлн 556 млрд рублей», — сказала глава ведомства.

    Голикова при этом добавила, что «может быть, этой цифры не нужно бояться». Объяснила она это тем, что благодаря предварительному контролю удается избегать серьезных финансовых последствий. 

    Глава Счетной палаты доложила Путину о нарушениях на 1,5 трлн рублей

    Глава Счетной палаты пожаловалась президенту на некоторые недоработки со стороны региональных властей. В качестве примера она привела случай в Липецкой области, где на туристско-рекреационную зона «Елец» потратили 18,2 млн бюджетных денег. В итоге получилось, что «надземный переход построен в никуда», он упирается в территорию, где должен был быть построен торговый центр.

    «Переход есть, но идти некуда», — прокомментировал Путин.

    Еще один пример касался Тункинской долины в Республике Бурятия, где построенные за 172 млн рублей водозаборные сооружения не эксплуатируются почти два года в связи с отсутствием разрешительных документов.

    Автор: Олеся Волкова
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    #путин #бюджет #деньги #голикова #счетнаяпалата
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