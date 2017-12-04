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Украина
Литва выделила Украине 50 тыс. евро на гуманитарную помощь
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    Литва выделила Украине 50 тыс. евро на гуманитарную помощь

    23:08  4 Декабря 2017
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    Литва выделила Украине 50 тыс. евро на гуманитарную помощь

    Вильнюс, 4 декабря. Министерство иностранных дел Литвы выделило  50 тысяч евро на гуманитарную помощь Украине. Об этом сообщает пресс-служба дипломатического ведомства.

    Эти средства будут поделены пополам между фондом ЮНИСЕФ и Международной организацией миграции. Отмечается, что первоочередными адресатами помощи станут пострадавшие от гражданского конфликта на юго-востоке Украины.

    «Этой поддержкой Литва делает свой вклад в международные усилия по оказанию срочной гуманитарной помощи Украине, в том числе около 3,1 млн человек в зоне конфликта или пострадавших в результате конфликта», – приводит сообщение пресс-службы литовского внешнеполитического ведомства «Газета.ru».

    Литва рассчитывает, что эти средства будут пущены на обеспечение здоровья, питания, гигиены и образования жителей в зоне конфликта.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #украина #гуманитарная помощь #литва #вильнюс
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