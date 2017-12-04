Эксперт рассказал об «усталости от Украины» в Европе

Варшава, 4 декабря. Глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что его страна долго проявляла «ангельское терпение» в отношении Украины. По мнению эксперта Юрия Борисенка, не случайно, что критика в адрес Киева зазвучала из Варшавы именно сейчас.

Ранее Ващиковский в интервью Polska The Times заявил, что Варшава в течение долгого времени проявляла «ангельское терпение» в отношении Киева и его страна «пыталась действовать конструктивно», но от киевских властей не было адекватных ответов.

Доцент кафедры истории южных и западных славян Исторического факультета МГУ Юрий Борисенок в эфире радио Sputnik выразил мнение, что слова Ващиковского являются проявлением «усталости от Украины», которая ощущается не только в Польше.

«При этом, что интересно, нет сигналов и о том, что «коллективный Запад» намерен попытаться как-то улучшить отношения между двумя соседними государствами. А та «усталость от Украины», о которой и американцы уже во весь голос говорят, в Польше проявляется достаточно серьезно», — считает Юрий Борисенок.

Борисенок также отметил, что Польша уже получила свою выгоду украинского кризиса. Речь идет о миллионе украинцев, нашедших работу на территории Польши и таким образом внесших вклад в улучшение состояния польской экономики.