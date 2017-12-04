«ВКонтакте» опровергла ввод новых ограничений на прослушивание музыки

Москва, 4 декабря. Социальная сеть «ВКонтакте» не вводила новых ограничений для пользователей на прослушивание музыки. Об этом сообщает пресс-служба социальной сети.

Ранее некоторые СМИ, сославшись на Telegram-канал «Код Дурова» сообщили о том, что руководство соцсети ограничило прослушивание альбомов в браузере. Отдельные разделы с музыкой стали доступны только для пользователей, оплативших подписку.

Как отметили в пресс-службе «ВКонтакте», никаких ограничений не вводилось. Платная подписка распространяется лишь на отдельные песни или альбомы в соответствии с требованием правообладателей, сообщает РИА Новости.

Пресс-служба «ВКонтакте» подчеркнула, что такая практика является стандартной для подобных сервисов и действует в соцсети с апреля этого года.