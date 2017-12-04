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Сирия: за двое суток в свои дома вернулись более 100 жителей Алеппо, Хамы и Хомса
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    Сирия: за двое суток в свои дома вернулись более 100 жителей Алеппо, Хамы и Хомса

    22:40  4 Декабря 2017
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    Сирия: за двое суток в свои дома вернулись более 100 жителей Алеппо, Хамы и Хомса

    Хмеймим (Сирия), 4 декабря. Более 100 человек вернулись в свои дома в Сирии за прошедшие двое суток, сообщает Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

    «За двое суток в свои дома возвратились 103 человека, из них в провинции Алеппо — 53, Хама — 23 и Хомс — 27 человек», — сообщается в информационном бюллетене Центра.

    Благодаря совместной работе офицеров российского Центра, комитета нацпримирения зоны деэскалации №2 «Хомс» и представителей местных администраций удалось подписать соглашение о присоединении к режиму тишины еще одного поселения: Айн-Зат в провинции Хомс.

    Сирия: за двое суток в свои дома вернулись более 100 жителей Алеппо, Хамы и Хомса

    За эти дни сотрудники Центра провели две гуманитарные акции в провинциях Деръа и Дейр-эз-Зор. В частности, 1950 килограмм продуктов (рис, мясные консервы, сахар) привезли российские офицеры в поселение Алькин в провинции Деръа. Российские военные медики оказали медпомощь 97 жителям, в том числе 28 детям.

    250 продовольственных наборов выдали офицеры мирным жителям поселка Сальхиях провинции Дейр-Эз-Зор. Безопасность обеспечивалась военнослужащими Военной полиции ВС РФ.

    Автор: Олеся Волкова
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    #сирия #алеппо #хама #хомс
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