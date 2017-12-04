Сирия: за двое суток в свои дома вернулись более 100 жителей Алеппо, Хамы и Хомса

Хмеймим (Сирия), 4 декабря. Более 100 человек вернулись в свои дома в Сирии за прошедшие двое суток, сообщает Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

«За двое суток в свои дома возвратились 103 человека, из них в провинции Алеппо — 53, Хама — 23 и Хомс — 27 человек», — сообщается в информационном бюллетене Центра.

Благодаря совместной работе офицеров российского Центра, комитета нацпримирения зоны деэскалации №2 «Хомс» и представителей местных администраций удалось подписать соглашение о присоединении к режиму тишины еще одного поселения: Айн-Зат в провинции Хомс.

За эти дни сотрудники Центра провели две гуманитарные акции в провинциях Деръа и Дейр-эз-Зор. В частности, 1950 килограмм продуктов (рис, мясные консервы, сахар) привезли российские офицеры в поселение Алькин в провинции Деръа. Российские военные медики оказали медпомощь 97 жителям, в том числе 28 детям.

250 продовольственных наборов выдали офицеры мирным жителям поселка Сальхиях провинции Дейр-Эз-Зор. Безопасность обеспечивалась военнослужащими Военной полиции ВС РФ.