Москва, 4 декабря. Сирийские курды готовы обеспечить территориальное единство Сирии. К такому выводу пришел депутат, группы дружбы с парламентом Сирии Сергей Гаврилов по итогам делегатов Комитета по управлению восточным территориями Евфрата.

«Я думаю, что достигнута договоренность со здоровой частью курского ополчения о том, чтобы обеспечить территориальное единство Сирии. Итоги собрания и эти заявления являются тому доказательством», – приводит слова Гаврилова РИА Новости.

Напомним, что ранее Минобороны РФ сообщило о первом собрание делегатов Комитета по управлению восточным территориями Евфрата в Сирии. На него был приглашен представитель группировки войск РФ. Среди прочего на собрании представитель курдов подтвердил, что курдское ополчение рассматривает восточные районы провинции Дейр-эз-Зора как неотъемлемую часть Сирии. Кроме того, курдские силы готовы обеспечивать безопасность российских военных на восточном берегу Евфрата и Сирии.