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Курды готовы обеспечивать территориальное единство Сирии – депутат ГД
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    Курды готовы обеспечивать территориальное единство Сирии – депутат ГД

    22:38  4 Декабря 2017
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    Курды готовы обеспечивать территориальное единство Сирии – депутат ГД

    Москва, 4 декабря. Сирийские курды готовы обеспечить территориальное единство Сирии. К такому выводу пришел депутат, группы дружбы с парламентом Сирии Сергей Гаврилов по итогам делегатов Комитета по управлению восточным территориями Евфрата.

    «Я думаю, что достигнута договоренность со здоровой частью курского ополчения о том, чтобы обеспечить территориальное единство Сирии. Итоги собрания и эти заявления являются тому доказательством», – приводит слова Гаврилова РИА Новости.

    Напомним, что ранее Минобороны РФ сообщило о первом собрание делегатов Комитета по управлению восточным территориями Евфрата в Сирии. На него был приглашен представитель группировки войск РФ. Среди прочего на собрании представитель курдов подтвердил, что курдское ополчение рассматривает восточные районы провинции Дейр-эз-Зора как неотъемлемую часть Сирии. Кроме того, курдские силы готовы обеспечивать безопасность российских военных на восточном берегу Евфрата и Сирии.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #сирия #курды #дейр-эз-зор #совет #гаврилов
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