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Весь мир
Луна приблизилась к Земле на рекордные 357 тыс. километров
Весь мир
Луна приблизилась к Земле на рекордные 357 тыс. километров
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    Луна приблизилась к Земле на рекордные 357 тыс. километров

    22:23  4 Декабря 2017
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    Луна приблизилась к Земле на рекордные 357 тыс. километров

    Москва, 4 декабря. В это воскресенье в различных странах мира можно было наблюдать последнее в этом году суперлуние. Луна приблизилась к Земле на рекордное расстояние в 357 495 километров.

    Отмечается, что необычное явление сопровождается различными цветовыми эффектами. Так, в Норильске луна выглядит серебристой, в Марселе – насыщенно желтой, а в Калифорнии – розоватой.

    Суперлунием называется астрономическое явление, происходящее при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем — моментом наибольшего сближения Луны и Земли. В этот раз Луна подошла к Земле на расстояние 357 495 километров, приводит RT сообщение специалистов Московского планетария.

    Следующие два суперлуния пройдут в январе – 2 и 31 января. Отмечается, что суперлуние 31 января совпадает с полным лунным затмением.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #луна #затмение #суперлуние
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