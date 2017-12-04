Луна приблизилась к Земле на рекордные 357 тыс. километров

Москва, 4 декабря. В это воскресенье в различных странах мира можно было наблюдать последнее в этом году суперлуние. Луна приблизилась к Земле на рекордное расстояние в 357 495 километров.

Отмечается, что необычное явление сопровождается различными цветовыми эффектами. Так, в Норильске луна выглядит серебристой, в Марселе – насыщенно желтой, а в Калифорнии – розоватой.

Суперлунием называется астрономическое явление, происходящее при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем — моментом наибольшего сближения Луны и Земли. В этот раз Луна подошла к Земле на расстояние 357 495 километров, приводит RT сообщение специалистов Московского планетария.

Следующие два суперлуния пройдут в январе – 2 и 31 января. Отмечается, что суперлуние 31 января совпадает с полным лунным затмением.