Сирия: российские офицеры и ООН изучили гуманитарную обстановку в Дейр-эз-Зоре

Хмеймим (Сирия), 4 декабря. Представители российского центра по примирению враждующих сторон и ООН в Сирии изучили гуманитарную обстановку в восточной провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщается в информационном бюллетене Центра, представители ООН подготовят предложения по взаимодействию.

Для расширения гуманитарной деятельности ООН на территории Сирии офицеры российского Центра и представители организации провели мониторинг гуманитарной обстановки в провинции Дейр-эз-Зор.

Состоялись переговоры с региональными властями, где обсуждались вопросы наращивания гумпомощи мирным жителям провинции и обеспечения безопасности сотрудников ООН. Помимо этого рассматривался вопрос выделения помещений для офиса ООН и склада временного хранения гуманитарных грузов.

Выяснилось, что в городе Дейр-эз-Зор существует острая нехватка строительных материалов. Кроме того, в результате действий террористов отсутствует водо- и электроснабжение.

Совместная группа офицеров российского Центра и сотрудников ООН посетила лагерь беженцев «Фатима Загра», расположенный в городе Дейр-эз-Зор. Здесь сейчас находятся около 300 человек. В здании пункта нет отопления, кроватей и постельного белья. Питание и воду привозят сотрудники городской администрации.

Представители ООН обязались подготовить предложения по плану взаимодействия при оказании гумпомощи населению провинции.