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Сирия: российские офицеры и ООН изучили гуманитарную обстановку в Дейр-эз-Зоре
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    Сирия: российские офицеры и ООН изучили гуманитарную обстановку в Дейр-эз-Зоре

    22:27  4 Декабря 2017
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    Сирия: российские офицеры и ООН изучили гуманитарную обстановку в Дейр-эз-Зоре

    Хмеймим (Сирия), 4 декабря. Представители российского центра по примирению враждующих сторон и ООН в Сирии изучили гуманитарную обстановку в восточной провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщается в информационном бюллетене Центра, представители ООН подготовят предложения по взаимодействию.

    Для расширения гуманитарной деятельности ООН на территории Сирии офицеры российского Центра и представители организации провели мониторинг гуманитарной обстановки в провинции Дейр-эз-Зор. 

    Состоялись переговоры с региональными властями, где обсуждались вопросы наращивания гумпомощи мирным жителям провинции и обеспечения безопасности сотрудников ООН. Помимо этого рассматривался вопрос выделения помещений для офиса ООН и склада временного хранения гуманитарных грузов.

    Сирия: российские офицеры и ООН изучили гуманитарную обстановку в Дейр-эз-Зоре

    Выяснилось, что в городе Дейр-эз-Зор существует острая нехватка строительных материалов. Кроме того, в результате действий террористов отсутствует водо- и электроснабжение.

    Совместная группа офицеров российского Центра и сотрудников ООН посетила лагерь беженцев «Фатима Загра», расположенный в городе Дейр-эз-Зор. Здесь сейчас находятся около 300 человек. В здании пункта нет отопления, кроватей и постельного белья. Питание и воду привозят сотрудники городской администрации.

    Представители ООН обязались подготовить предложения по плану взаимодействия при оказании гумпомощи населению провинции. 

    Автор: Олеся Волкова
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    #сирия #оон #гуманитарная помощь #дейр-эз-зор
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