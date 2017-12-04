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Украина
Радикалы прекратили блокаду украинского телеканала NewsOne в Киеве
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    Радикалы прекратили блокаду украинского телеканала NewsOne в Киеве

    22:17  4 Декабря 2017
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    Радикалы прекратили блокаду украинского телеканала NewsOne в Киеве

    Киев, 4 декабря. Неизвестные люди в масках, устроившие блокаду офиса украинского телеканала NewsOne в Киеве, начали разбирать баррикады. Об этом сообщается на сайте телеканала NewsOne.

    «Молодые люди, которые блокировали центральный въезд на территорию бизнес-центра, в котором находится телеканал NewsOne, начали разбирать мешки. Радикалы объяснили это тем, что они «с уверением отнеслись к просьбе министра Авакова», — говорится в сообщении телеканала.

    Напомним, 3 декабря в Киеве неизвестные люди в масках устроили блокаду офиса телеканала NewsOne. Позднее они назвали себя «патриотами». «Патриоты» действовали по традиционному сценарию: разожгли костры в бочках, у входа к зданию соорудили баррикады и протянули колючую проволоку. Они потребовали извинений от руководителя компании, который назвал события на Майдане государственным переворотом.

    В NewsOne появление «патриотов» связали с тем, что они являются единственным СМИ, транслирующим «марш за импичмент» президента Украины Петра Порошенко, который был организован Михаилом Саакашивили.

    Позднее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал радикалов разблокировать здание телеканала NewsOne, а владельцев телеканала — «прекратить провоцировать людей».

    Автор: Алексей Громов
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    #киев #украина #newsone #радикалы #телеканал
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