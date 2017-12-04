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Новости Сирии
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ВТБ 24 сообщил о возможных ошибках при операциях по картам
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    ВТБ 24 сообщил о возможных ошибках при операциях по картам

    22:01  4 Декабря 2017
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    ВТБ 24 сообщил о возможных ошибках при операциях по картам

    Москва, 4 декабря. Банк ВТБ 24 предупредил клиентов о возможном возникновении проблем при операциях с картами. Трудности могут появиться при проведении операций в терминалах сторонних банков.

    Все системы банка функционируют в обычном режиме, проблем с работой внутренних терминалов не наблюдается, отметили в пресс-службе компании. С чем именно связан сбой при проведении операций по картам, не сообщается. Причиной неполадок могли стать технические ошибки. Сроки исправления сбоя в настоящее время уточняются.

    Напомним, ранее в понедельник о возможных проблемах с операциями по картам сообщил Сбербанк. Впоследствии в компании отчитались о полном устранении неполадок. 

    Автор: Федор Веснин
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    #банк #сбой #втб 24 #операции по картам
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