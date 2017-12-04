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Политика
Переволновался: Потанин хотел занять кресло президента на встрече с Путиным
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    Переволновался: Потанин хотел занять кресло президента на встрече с Путиным

    21:55  4 Декабря 2017  /обновлено: 22:15  04 Декабря 2017
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    Переволновался: Потанин хотел занять кресло президента на встрече с Путиным

    Москва, 4 декабря. Генеральный директор компании «Норникель» Владимир Потанин на встрече с президентом России Владимиром Путиным перепутал правила протокола, попытавшись занять правую сторону стола, где всегда сидит глава государства.

    Владимир Путин молниеносно сориентировался в ситуации, деликатно указав Потанину на его кресло. Заминка заняла буквально несколько секунд. Однако на кадрах видеозаписи видно, как Потанин пытается сесть в кресло с правой стороны, после чего глава государства деликатно указывает ему рукой на левую сторону стола. В соцсетях пошутили, что Потанин «переволновался».

    В ходе встречи Потанин рассказал Владимиру Путину о развитии «Норникеля», об уменьшении вредных выбросов на предприятии, а также о появлении в Норильске широкополосного доступа в Интернет, передает Life.ru.

    «Самое главное, чтобы людям хорошо жилось, чтобы экология была хорошая», — отреагировал президент.

     Ранее Владимир Путин поручил Общественной палате совместно с Советом по развитию гражданского общества и правам человека и Общероссийским народным фронтом изучить плодотворность принимаемых мер по переработке твердых коммунальных отходов.

    Автор: Алексей Громов
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