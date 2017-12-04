Сирия, 4 декабря. Мирные жители провинции Идлиб пострадали при взрыве мин, установленных «Нусрой»*** в городе Кефрайя. Беспилотники САА атаковали позиции боевиков в Восточной Гуте. Отряды ССА** отбили нападение курдов к северо-востоку от Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли значительный урон исламистам «Ан-Нусры» в южной части провинции Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли удары с беспилотников по опорным пунктам боевиков в районе Восточной Гуты Дамаска; противостоят исламистам «Нусры» на юге Алеппо.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ):2 понесло потери в ходе столкновений с армией Ирака в провинции Дияла.

Сирийская свободная армия (ССА): отбила атаку курдов в северной части Алеппо.

«Джебхат Фатх аш-Шам»3 («Джебхат ан-Нусра»):4 ведет перестрелки с САА к северу и к югу от города Хама.

Курды: атаковали позиции ССА в районе города Джараблус на севере провинции Алеппо.

Провинция Дамаск

Согласно информации некоторых арабских СМИ, военные самолеты, как предполагается — израильские, нанесли авиаудары по опорным пунктам Сирийской арабской армии (САА) около авиабазы «Думейр», расположенной восточнее Дамаска. Об этом заявляют также оппозиционные ресурсы, в частности Telegram-канал Qalaat Al Mudiq и новостной портал Syrian Revolution News Network. Более подробная информация о нанесенном уроне пока формируется. Стоит отметить, что ВВС Израиля больше 70 раз за время сирийского конфликта проводили боевые вылеты на территориях САР.

Тем временем в районе Восточной Гуты Дамаска продолжаются ожесточенные столкновения между правительственными силами с одной стороны и группировками вооруженной оппозиции «Файлак Ар-Рахман» и «Тахрир Аш-Шам» с другой. Как передает местный Twitter-канал (@newsyarmouk), беспилотные летательные аппараты армии САР сбросили несколько взрывных устройств на фортификационные сооружения боевиков в районе Айн Тарма. Информации о потерях со стороны исламистов в живой силе или военной технике пока не поступало.

Провинция Алеппо

В северной части региона вновь разворачиваются бои между курдскими Отрядами народной самообороны (YPG) и Сирийской свободной армией (ССА), поддерживаемой Турцией. По данным агентства новостей Syrian Revolution News Network, курды попытались прорвать оборону боевиков ССА недалеко от города Джараблус, расположенного на турецко-сирийской границе, однако нападение был отбито. О потерях сторон не сообщалось.

Между тем на юге Алеппо не прекращаются столкновения между правительственной армией при поддержке российских ВКС и отрядами антиправительственного объединения «Хайят Тахрир Аш-Шам», а также союзных ему формирований. Как сообщает военный источник в соцсети Twitter (@shahed_alep), благодаря поддержке ВКС РФ военным объектам и технике радикалов был нанесен значительный урон. Более точная информация пока выясняется.

Провинция Хомс

Как передает военный источник в соцсети Twitter (@IvanSidorenko1), при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон еще 28 городов и небольших населенных пунктов, расположенных в провинции Хомс, присоединились к режиму прекращения огня, действующему в регионе. Напомним, ранее представителям координационного центра удалось достичь соглашения с лидерами так называемой вооруженной оппозиции, что позволило избежать множества жертв среди мирного населения. Таким образом, во многих частях САР остановились полномасштабные военные действия.

Провинция Идлиб

Большая часть провинции Идлиб находится под контролем исламистов вооруженной оппозиции. Однако к северу от административного центра располагаются два шиитских города Кефрайя и Аль-Фуа, которые контролируются правительственными силами. Населенные пункты находятся в осаде и регулярно подвергаются массированным обстрелам и нападениям боевиков. Так, жители населенного пункта Кефрайя в очередной раз оказались под ударом радикалов. Несколько мирных граждан подорвались на мине, заложенной исламистами группировки «Джебхат Ан-Нусра», стоящей во главе коалиции «Тахрир Аш-Шам». В результате взрыва как минимум один человек был убит, еще трое получили ранения.

Провинция Хама

К югу от административного центра провинции не утихает противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и силами вооруженных исламистских формирований. Как сообщает военный источник в сети Twitter (@Bawaba_Hamah), боевики «Ан-Нусры» открыли огонь по укрепрайонам правительственных войск недалеко от населенного пункта Харб Нафса, на что военнослужащие САР также ответили обстрелом.

На севере провинции также продолжаются бои между сторонниками «Ан-Нусры» и правительственными силами. СМИ, подконтрольные вооруженной оппозиции, утверждают, что в ходе последних столкновений САА понесла потери в живой силе, однако данные сведения пока не получили подтверждения.

Ирак

Информационное агентство Al Masdar News сообщает о том, что иракские вооруженные силы уничтожили еще одну «спящую ячейку» «Исламского государства» в провинции Дияла. Группа ИГИЛовцев была обнаружена в районе Вали Аль-Калал к востоку от столицы региона. В результате ожесточенных столкновений несколько радикалов ИГИЛ были ликвидированы. Напомним, в результате обысков, проводимых иракскими спецслужбами ранее, также были нейтрализованы несколько «спящих ячеек» террористической группировки.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.

3 Организация запрещена на территории РФ.

4 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)