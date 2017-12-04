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Сирия новости 4 декабря 22.30: новые жертвы «Нусры» в Идлибе, столкновения между курдами и ССА в Алеппо
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    Сирия новости 4 декабря 22.30: новые жертвы «Нусры» в Идлибе, столкновения между курдами и ССА в Алеппо

    22:30  4 Декабря 2017
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    Боевики «Джебхат ан-Нусры»

    Сирия, 4 декабря. Мирные жители провинции Идлиб пострадали при взрыве мин, установленных «Нусрой»*** в городе Кефрайя. Беспилотники САА атаковали позиции боевиков в Восточной Гуте. Отряды ССА** отбили нападение курдов к северо-востоку от Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: нанесли значительный урон исламистам «Ан-Нусры» в южной части провинции Алеппо.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли удары с беспилотников по опорным пунктам боевиков в районе Восточной Гуты Дамаска; противостоят исламистам «Нусры» на юге Алеппо.

    «Исламское государство»1 (ИГИЛ):2 понесло потери в ходе столкновений с армией Ирака в провинции Дияла.

    Сирийская свободная армия (ССА): отбила атаку курдов в северной части Алеппо.

    «Джебхат Фатх аш-Шам»3 («Джебхат ан-Нусра»):4 ведет перестрелки с САА к северу и к югу от города Хама.

    Курды: атаковали позиции ССА в районе города Джараблус на севере провинции Алеппо.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Согласно информации некоторых арабских СМИ, военные самолеты, как предполагается — израильские, нанесли авиаудары по опорным пунктам Сирийской арабской армии (САА) около авиабазы «Думейр», расположенной восточнее Дамаска. Об этом заявляют также оппозиционные ресурсы, в частности Telegram-канал Qalaat Al Mudiq и новостной портал Syrian Revolution News Network. Более подробная информация о нанесенном уроне пока формируется. Стоит отметить, что ВВС Израиля больше 70 раз за время сирийского конфликта проводили боевые вылеты на территориях САР.

    Тем временем в районе Восточной Гуты Дамаска продолжаются ожесточенные столкновения между правительственными силами с одной стороны и группировками вооруженной оппозиции «Файлак Ар-Рахман» и «Тахрир Аш-Шам» с другой. Как передает местный Twitter-канал (@newsyarmouk), беспилотные летательные аппараты армии САР сбросили несколько взрывных устройств на фортификационные сооружения боевиков в районе Айн Тарма. Информации о потерях со стороны исламистов в живой силе или военной технике пока не поступало.

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    В северной части региона вновь разворачиваются бои между курдскими Отрядами народной самообороны (YPG) и Сирийской свободной армией (ССА), поддерживаемой Турцией.  По данным агентства новостей Syrian Revolution News Network, курды попытались прорвать оборону боевиков ССА недалеко от города Джараблус, расположенного на турецко-сирийской границе, однако нападение был отбито. О потерях сторон не сообщалось.

    Между тем на юге Алеппо не прекращаются столкновения между правительственной армией при поддержке российских ВКС и отрядами антиправительственного объединения «Хайят Тахрир Аш-Шам», а также союзных ему формирований. Как сообщает военный источник в соцсети Twitter (@shahed_alep), благодаря поддержке ВКС РФ военным объектам и технике радикалов был нанесен значительный урон. Более точная информация пока выясняется.

    Провинция Хомс

    Карта военных действий — Хомс

    Как передает военный источник в соцсети Twitter (@IvanSidorenko1), при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон еще 28 городов и небольших населенных пунктов, расположенных в провинции Хомс, присоединились к режиму прекращения огня, действующему в регионе. Напомним, ранее представителям координационного центра удалось достичь соглашения с лидерами так называемой вооруженной оппозиции, что позволило избежать множества жертв среди мирного населения. Таким образом, во многих частях САР остановились полномасштабные военные действия.

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — Идлиб

    Большая часть провинции Идлиб находится под контролем исламистов вооруженной оппозиции. Однако к северу от административного центра располагаются два шиитских города Кефрайя и Аль-Фуа, которые контролируются правительственными силами. Населенные пункты находятся в осаде и регулярно подвергаются массированным обстрелам и нападениям боевиков. Так, жители населенного пункта Кефрайя в очередной раз оказались под ударом радикалов. Несколько мирных граждан подорвались на мине, заложенной исламистами группировки «Джебхат Ан-Нусра», стоящей во главе коалиции «Тахрир Аш-Шам». В результате взрыва как минимум один человек был убит, еще трое получили ранения.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    К югу от административного центра провинции не утихает противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и силами вооруженных исламистских формирований. Как сообщает военный источник в сети Twitter (@Bawaba_Hamah), боевики «Ан-Нусры» открыли огонь по укрепрайонам правительственных войск недалеко от населенного пункта Харб Нафса, на что военнослужащие САР также ответили обстрелом.

    На севере провинции также продолжаются бои между сторонниками «Ан-Нусры» и правительственными силами. СМИ, подконтрольные вооруженной оппозиции, утверждают, что в ходе последних столкновений САА понесла потери в живой силе, однако данные сведения пока не получили подтверждения.

    Ирак

    Карта военных действий — Ирак

    Информационное агентство Al Masdar News сообщает о том, что иракские вооруженные силы уничтожили еще одну «спящую ячейку» «Исламского государства» в провинции Дияла. Группа ИГИЛовцев была обнаружена в районе Вали Аль-Калал к востоку от столицы региона. В результате ожесточенных столкновений несколько радикалов ИГИЛ были ликвидированы. Напомним, в результате обысков, проводимых иракскими спецслужбами ранее, также были нейтрализованы несколько «спящих ячеек» террористической группировки.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

    3 Организация запрещена на территории РФ.

    4 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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