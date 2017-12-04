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Украина
«Сидит гарный хлопец»: в Киеве следят за заходящими в порты Крыма судами
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    «Сидит гарный хлопец»: в Киеве следят за заходящими в порты Крыма судами

    21:54  4 Декабря 2017
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    «Сидит гарный хлопец»: в Киеве следят за заходящими в порты Крыма судами

    Киев, 4 декабря. В ноябре 2017 года в порты Крыма «незаконно» вошли 25 грузовых судов. Об этом заявили в понедельник представители министерства Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

    «Зафиксированы заходы 25 грузовых судов-нарушителей… Всего этими судами осуществлено 92 захода в порты Керчи, Севастополя и Феодосии. Из них 21 судно под флагом Российской Федерации и три — под флагами Республики Того, Сьерра-Леоне и Палау», — указано в заявлении ведомства.

    Пользователи социальных сетей уже высмеяли «наблюдательность» Киева.

    «Порошенковская финская лодка на задержание уже выехала?» — спросил один из комментаторов.

    «Крым — Россия. Корабли — российские. Причем тут Украина?» — удивился житель Севастополя.

    «Сидит гарный хлопец»: в Киеве следят за заходящими в порты Крыма судами

    «Надо бы уже озабоченности начинать высказывать!» – возмутились некоторые.

    «Ну зашли незаконно, это такое… Меня вот что волнует! Сколько из них незаконно вышло?» — отметил другой. 

    «Представил картину… Сидит гарный хлопец, смотрит в бинокль, ест сало и считает корабли», — пошутили юзеры.

    «Сидит гарный хлопец»: в Киеве следят за заходящими в порты Крыма судами

    Напомним, в 2014 году Крымский полуостров вошел в состав Российской Федерации.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #крым #рф
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