Посол США: Трамп осознает необходимость улучшения отношений с Россией

Москва, 4 декабря. Президент США Дональд Трамп осознает важность улучшения отношений с Россией. Об этом заявил посол США в России Джон Хантсман.

«Он говорил в период предвыборной кампании: я хочу, чтобы отношения с Россией улучшились. И желание его не изменилось. Он стал президентом, и ситуация отличается от той, когда он был кандидатом... Но президент в этом смысле не изменил своего отношения к важности улучшения отношений (с РФ – прим. ФАН)», — заявил Хантсман в интервью радиостанции «Коммерсант FM».

По его словам, американский лидер «понимает», что у России и США «есть проблемы, которые необходимо решить», однако это не удастся сделать быстро. Хантсман также добавил, что Дональду Трампу и Владимиру Путину удалось наладить контакт в ходе переговоров на саммите АТЭС в Дананге, а также по итогам телефонных переговоров, которые состоялись недавно.