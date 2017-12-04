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Новости Сирии
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Силы ДНР к северу от Донецка приведены в состояние повышенной боевой готовности
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    Силы ДНР к северу от Донецка приведены в состояние повышенной боевой готовности

    21:30  4 Декабря 2017
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    Силы ДНР к северу от Донецка приведены в состояние повышенной боевой готовности

    Донецк, 4 декабря. Подразделения ополчения Донецкой народной республики, расположенные в северных пригородах Донецка, были приведены в состояние повышенной боевой готовности. Об этом сообщил представитель оперативного командования ДНР.

    «По данным от местных жителей, сегодня с наступлением темноты украинские силовики запретили переход граждан в Верхнеторецком. Подразделения ВС ДНР, в зоне ответственности которых данный пункт перехода, приведены в повышенную степень боевой готовности. Предупреждаем украинское командование, любые провокации со стороны ВСУ могут закончиться потерями украинских военнослужащих», – заявил представитель ведомства.

    Напомним, что в апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против ЛНР и ДНР, объявивших о независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. По данным представителей ООН, число жертв конфликт превысило десять тысяч человек.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #днр #донецк #ополчение #боевая готовность
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