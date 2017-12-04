Тимошенко обвинила Порошенко в организации блокирования телеканала NewsOne

Киев, 4 декабря. Лидер украинской оппозиционной парламентской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что ситуация с блокированием украинского телеканала NewsOne была спланирована под «руководством администрации президента Украины» и по прямому указу Петра Порошенко.

В это воскресенье группа неизвестных в балаклавах заблокировала здание телеканала NewsOne в Киев. Свои действия они объяснили несогласием с политикой телеканала. Также они потребовали извинения от депутата парламента и собственника телеканала Евгения Мураева, который назвал «евромайдан» государственным переворотом.

Руководство канала обвинило в блокировании власти страны, обратившись к Порошенко и министру внутренних дел Арсену Авакову с призывом защитить свободу слова.