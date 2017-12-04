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Новости Сирии
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Украина
Тимошенко обвинила Порошенко в организации блокирования телеканала NewsOne
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    Тимошенко обвинила Порошенко в организации блокирования телеканала NewsOne

    21:49  4 Декабря 2017
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    Тимошенко обвинила Порошенко в организации блокирования телеканала NewsOne

    Киев, 4 декабря. Лидер украинской оппозиционной парламентской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что ситуация с блокированием украинского телеканала NewsOne была спланирована под «руководством администрации президента Украины» и по прямому указу Петра Порошенко.

    В это воскресенье группа неизвестных в балаклавах заблокировала здание телеканала NewsOne в Киев. Свои действия они объяснили несогласием с политикой телеканала. Также они потребовали извинения от депутата парламента и собственника телеканала Евгения Мураева, который назвал «евромайдан» государственным переворотом.

    Руководство канала обвинило в блокировании власти страны, обратившись к Порошенко и министру внутренних дел Арсену Авакову с призывом защитить свободу слова.

    «Мы выступаем в поддержку телеканала NewsOne. Мы считаем, что все то, что сейчас можно наблюдать под стенами телеканала, спланировано непосредственно под руководством администрации президента и по указанию президента. Мы стоим за защиту свободы слова», – приводит слова Тимошенко телеканал NewsOne.

    Автор: Антон Зарубин
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    #киев #украина #порошенко #newsone #тимошенко #канал
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