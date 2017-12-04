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Ситуация в Сирии очень тяжелая, но уже начала меняться к лучшему – Путин
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    Ситуация в Сирии очень тяжелая, но уже начала меняться к лучшему – Путин

    21:14  4 Декабря 2017  /обновлено: 21:52  04 Декабря 2017
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    Ситуация в Сирии очень тяжелая, но уже начала меняться к лучшему - Путин

    Москва, 4 декабря. Российский президент Владимир Путин назвал ситуацию в Сирии очень тяжелой, напомнив, что террористами были убиты тысячи людей, а также разграблены церкви. В то же время, он указал, что в настоящее время ситуация меняется.

    Президент отметил, что сейчас важно как можно скорее наладить мирную жизнь на сирийской территории. Он выразил уверенность в том, что важную роль в этом процессе может сыграть церковь и христианство. Такое заявление Путин сделал на встрече с главами делегаций поместных православных церквей.

    «Важно, чтобы как можно скорее наладилась мирная жизнь, чтобы люди могли вернуться к своим родным очагам, начали восстанавливать храмы и церкви», - произнес он.

    Также Путин отметил, важную роль христианского населения в деле восстановления мира в Сирии. Он напомнил, что на данный момент почти вся территория Сирии, где проживают христиане, была освобождена.

    Автор: Антон Зарубин
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    #путин #сирия #христианство #ситуация
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