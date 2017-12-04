Путин: Почти вся территория Сирии, где проживают христиане, освобождена от террористов

Москва, 4 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что почти вся территория Сирии, в том числе места исторического проживания христиан, освобождена от террористов.

«Ситуация в этой стране (в Сирии — прим. ФАН) постепенно меняется, сирийские вооруженные силы при поддержке российских военных освободили от террористов практически всю территорию страны, включая места исторического проживания христиан», — приводит ТАСС фрагмент заявления Путина на встрече с главами делегаций поместных православных церквей.

Президент РФ напомнил, что за время конфликта на территории Сирии было уничтожено, разграблено или разрушено множество христианских церквей и монастырей. Сейчас, отметил Путин, самое время вырабатывать стратегию их постепенного возрождения.

Российский лидер также отметил, что Россия примет участие в восстановлении исламских и иудейских святынь, пострадавших от рук террористов в САР. Путин напомнил, что от рук бандитов и радикалов на территории Сирии пострадали представители всех конфессий, памятники истории и культуры.