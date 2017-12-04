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Путин: Почти вся территория Сирии, где проживают христиане, освобождена от террористов
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    Путин: Почти вся территория Сирии, где проживают христиане, освобождена от террористов

    21:14  4 Декабря 2017  /обновлено: 21:46  04 Декабря 2017
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    Путин: Почти вся территория Сирии, где проживают христиане, освобождена от террористов

    Москва, 4 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что почти вся территория Сирии, в том числе места исторического проживания христиан, освобождена от террористов. 

    «Ситуация в этой стране (в Сирии — прим. ФАН) постепенно меняется, сирийские вооруженные силы при поддержке российских военных освободили от террористов практически всю территорию страны, включая места исторического проживания христиан», — приводит ТАСС фрагмент заявления Путина на встрече с главами делегаций поместных православных церквей.

    Президент РФ напомнил, что за время конфликта на территории Сирии было уничтожено, разграблено или разрушено множество христианских церквей и монастырей. Сейчас, отметил Путин, самое время вырабатывать стратегию их постепенного возрождения.

    Российский лидер также отметил, что Россия примет участие в восстановлении исламских и иудейских святынь, пострадавших от рук террористов в САР. Путин напомнил, что от рук бандитов и радикалов на территории Сирии пострадали представители всех конфессий, памятники истории и культуры.  

    Автор: Федор Веснин
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    #путин #сирия #освобождение #христиане
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