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Новости Сирии
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Путин призвал к скорейшему налаживанию мирной жизни в Сирии
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    Путин призвал к скорейшему налаживанию мирной жизни в Сирии

    21:13  4 Декабря 2017  /обновлено: 22:00  04 Декабря 2017
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    Путин призвал к скорейшему налаживанию мирной жизни в Сирии

    Москва, 4 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин указал на необходимость скорейшего налаживания мирной жизни на территории Сирии.

    Власти РФ, Русская православная церковь (РПЦ), а также ряд других религиозных организаций на протяжении нескольких лет оказывали гуманитарную помощь мирным сирийцам.

    «Важно, чтобы как можно скорее наладилась мирная жизнь, чтобы люди могли вернуться к своим родным очагам, начали восстанавливать храмы и церкви», — подчеркнул Путин на встрече с делегацией поместных православных церквей.

    По словам главы государства, в этом процессе важную роль могут сыграть РПЦ и Римская католическая церковь.

    Как сообщало издание RT, президент России Владимир Путин также рассказал о том, что большая часть традиционных мест проживания христиан в САР была освобождена от террористов.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #сирия
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