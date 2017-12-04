Путин призвал к скорейшему налаживанию мирной жизни в Сирии

Москва, 4 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин указал на необходимость скорейшего налаживания мирной жизни на территории Сирии.

Власти РФ, Русская православная церковь (РПЦ), а также ряд других религиозных организаций на протяжении нескольких лет оказывали гуманитарную помощь мирным сирийцам.

«Важно, чтобы как можно скорее наладилась мирная жизнь, чтобы люди могли вернуться к своим родным очагам, начали восстанавливать храмы и церкви», — подчеркнул Путин на встрече с делегацией поместных православных церквей.

По словам главы государства, в этом процессе важную роль могут сыграть РПЦ и Римская католическая церковь.

Как сообщало издание RT, президент России Владимир Путин также рассказал о том, что большая часть традиционных мест проживания христиан в САР была освобождена от террористов.