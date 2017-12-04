Путин: РФ находится в контакте с представителями иудейских организаций в Сирии

Москва, 4 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва находится в контакте с представителями иудейских организаций в Сирии, в том числе американских. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с главами делегаций поместных православных церквей.

Глава государства отметил, что Россия будет помогать представителям всех конфессий, пострадавших от действий боевиков в Сирии.

«Будем помогать и иудеям. К нам уже обратились некоторые еврейские организации с просьбой помочь восстановить иудейские святыни. Мы находимся в контакте и с представителями иудейского населения Сирии, а именно с некоторыми еврейскими организациями из Соединенных Штатов, в том числе из Нью-Йорка. Будем вместе над этой проблемой тоже работать», — отметил Путин.

Президент также добавил, что визит в Россию патриархов и митрополитов будет способствовать дальнейшему развитию диалога православных церквей и связей между странами.