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Новости Сирии
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Политика
Путин: РФ находится в контакте с представителями иудейских организаций в Сирии
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    Путин: РФ находится в контакте с представителями иудейских организаций в Сирии

    21:11  4 Декабря 2017  /обновлено: 22:02  04 Декабря 2017
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    Путин: РФ находится в контакте с представителями иудейских организаций в Сирии

    Москва, 4 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва находится в контакте с представителями иудейских организаций в Сирии, в том числе американских. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с главами делегаций поместных православных церквей.

    Глава государства отметил, что  Россия будет помогать представителям всех конфессий, пострадавших от действий боевиков в Сирии.

    «Будем помогать и иудеям. К нам уже обратились некоторые еврейские организации с просьбой помочь восстановить иудейские святыни. Мы находимся в контакте и с представителями иудейского населения Сирии, а именно с некоторыми еврейскими организациями из Соединенных Штатов, в том числе из Нью-Йорка. Будем вместе над этой проблемой тоже работать», — отметил Путин.

    Президент также добавил, что визит в Россию патриархов и митрополитов будет способствовать дальнейшему развитию диалога православных церквей и связей между странами.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #сша #сирия
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