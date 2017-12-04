Илья Муромец попал в черный список врагов Украины

Киев, 4 декабря. Книга «Илья Муромец и Соловей-разбойник: сказки о русских богатырях» была запрещена к продаже на Украине по решению Национального комитета по телевидению и радиовещанию. Также под запрет попала книга «Богатырские русские сказки».

Отмечается, что причиной запрета стал тот факт, что обе книги были изданы в России. С этого года при украинском Госкомтелерадио начал свою работу экспертный совет, которые отвечает за цензуру всех российских книг, а также выдает разрешения на их ввоз в страну. За последнее время усилиями этого ведомства был запрещен ввоз на Украину 19 российских книг.

Напомним, что ранее «Известия» сообщали о том, что оборонное ведомство Украины скорректировало биографию русского богатыря Ильи Муромца в интернет-энциклопедии «Википедия». По решению Минобороны Украины, богатырь родился не в деревне Карачарово Владимирской области, что под Муромом, как принято считать, а в городе Моровск под Черниговом. Как было озвучено украинскими чиновниками, в древности город назывался Муромом.