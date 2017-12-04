Щедрый подарок: Украина получит списанные электрички из Германии

Киев, 4 декабря. До конца 2018 года Украина может получить списанные немецкие электрички. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

По его словам, договор о передаче списанных немецких электричек уже изучается сотрудниками украинского государственного предприятия «Укрзализныця».

«Укрзализныця» его изучает. После его подписания будет предоставлена ​​соответствующая документация. Технически это возможно (передать электрички – прим. ФАН) сделать в течение одного календарного года. Насколько будет хотеть «Укрзализныця» это сделать, — большой вопрос, ведь многие проекты погибли в ее недрах», — сказал Омелян.

Министр также добавил, что Украина может получить старые немецкие электрички до конца 2018 года, отметив, что «это реально, если работать быстро и качественно».

В середине октября Владимир Омелян заявил, что Германия готова рассмотреть возможность продажи Украине 100 списанных дизель-поездов. Министр отметил, что даже списанные немецкие электрички находятся в гораздо лучшем состоянии, чем имеющиеся на Украине.