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Щедрый подарок: Украина получит списанные электрички из Германии
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    Щедрый подарок: Украина получит списанные электрички из Германии

    21:21  4 Декабря 2017
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    Щедрый подарок: Украина получит списанные электрички из Германии

    Киев, 4 декабря. До конца 2018 года Украина может получить списанные немецкие электрички. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

    По его словам, договор о передаче списанных немецких электричек уже изучается сотрудниками украинского государственного предприятия «Укрзализныця».

    «Укрзализныця» его изучает. После его подписания будет предоставлена ​​соответствующая документация. Технически это возможно (передать электрички – прим. ФАН) сделать в течение одного календарного года. Насколько будет хотеть «Укрзализныця» это сделать, — большой вопрос, ведь многие проекты погибли в ее недрах», — сказал Омелян.

    Министр также добавил, что Украина может получить старые немецкие электрички до конца 2018 года, отметив, что «это реально, если работать быстро и качественно».

    В середине октября Владимир Омелян заявил, что Германия готова рассмотреть возможность продажи Украине 100 списанных дизель-поездов. Министр отметил, что даже списанные немецкие электрички находятся в гораздо лучшем состоянии, чем имеющиеся на Украине.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #германия #укрзализныця #электрички
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