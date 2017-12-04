Собчак заявила, что в Крыму нужно провести еще один референдум

Москва, 4 декабря. Телеведущая Ксения Собчак, намеренная баллотироваться на пост президента России в 2018 году, заявила, что считает голосование в рамках референдума в Крыму в 2014 году «фальшивым». По ее мнению, на полуострове нужно провести еще один референдум.

Таким мнением бывшая ведущая телешоу «Дом-2» поделилась в эфире программы 60 минут на телеканале «Россия 1».

«В Крыму должен быть проведен референдум с наблюдателями, и крымчанам должен быть задан не один вопрос, а три вопроса. «Хотите ли вы стать частью России?», «Хотите ли вы стать частью Украины?» и «Хотите ли вы стать независимыми?» — заявила Собчак.

Напомним, в октябре Собчак уже поразила российскую общественность, заявив, что считает, что «с точки зрения международного права, Крым украинский». Московская прокуратура заинтересовалась заявлением кандидата в президенты России — проводится проверка.

Комментируя свое выдвижение, телеведущая также заявляла, что идет на выборы президента в 2018 году не для того, чтобы стать главой государства, а для того, чтобы поговорить о проблемах России. Свою кампанию дочь первого мэра Петербурга окрестила кампанией гласности, свободы и правды.

Отметим, 16 марта 2014 года на территории Крыма было проведено всеобщее голосование по вопросу будущего статуса и государственной принадлежности полуострова. Согласно официальным результатам, на территории Крыма 96,77 % участников голосования поддержало воссоединение Крыма и России, в Севастополе за присоединение к РФ проголосовало 95,6 % избирателей.

