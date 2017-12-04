Автор «Справочника эстонца» оправдался за «инструкцию» по оскорблению русских

Таллин, 4 декабря. Эстонский писатель Михкель Рауд прокомментировал русофобский скандал вокруг своей книги «Справочник эстонца. 100 вещей, которые делает настоящий эстонец».

Осенью 2017 году разгорелся скандал, связанный с публикацией книги Рауда, в которой читатели нашли «инструкцию» о том, как правильно оскорблять русских. Автора обвинили в русофобии.

Однако писатель попытался оправдаться и указал на то, что его произведение является сборником юмористических историй, в котором описываются разнообразные стереотипы про эстонцев.

«Каждый, кто хотя бы две секунды держал в руках эту книгу, поймет, что имеет дело с шуточной книгой. Даже обложка говорит о том, что это никакая не инструкция или правила поведения для эстонца», — подчеркнул Михкель Рауд в эфире радиостанции Raadio 4.

Непосредственно в скандальной главе автор высмеивает поведение жителей Эстонии по отношению к русским.