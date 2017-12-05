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Сирия итоги за сутки на 5 декабря 06.00: бои террористов в Идлибе, боевики пытаются сорвать перемирие в Хомсе
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    Сирия итоги за сутки на 5 декабря 06.00: бои террористов в Идлибе, боевики пытаются сорвать перемирие в Хомсе

    6:00  5 Декабря 2017
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    Исламистские группировки устроили ожесточенные столкновения в Идлибе

    Сирия, 5 декабря. Исламистские группировки устроили ожесточенные междоусобные столкновения в провинции Идлиб. Обстановка в районе анклава боевиков к северу от Хомса значительно обострилась. САА под прикрытием российских ВКС начала штурмовать занимаемый «Джебхат ан-Нусрой»***1 Рахаджан в Хаме, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: осуществляли прикрытие военнослужащих армии САР в ходе штурма Рахаджана к северо-востоку от Хамы; помогли САА продвинуться в долине Евфрата на юге от Дейр-эз-Зора.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжали столкновения с «Хайят Тахрир аш-Шам» в Восточной Гуте Дамаска; потеряли двоих бойцов проасадовских сил в боях с ИГ2 на севере от города Абу Кемаль; подверглись авианалету неизвестных самолетов в Восточном Каламуне.  

    «Исламское государство»3 (ИГИЛ):4 столкнулось с большим количеством случаев дезертирства на юге провинции Дейр-эз-Зор; ведет тяжелые бои с «Джебхат ан-Нусрой» в северо-восточной части Хамы.

    «Джебхат Фатх аш-Шам»5 («Джебхат ан-Нусра»): убила и ранила больше десяти мирных жителей в ходе минометных обстрелов Дамаска и восточных предместий столицы; понесла потери в живой силе в результате столкновений с бывшей «Джунд Аль-Аксой» и нападений неизвестных боевиков в провинции Идлиб.

    Курды: завершили подготовку нового женского батальона в Африне; оказались под ударами турецких самолетов на севере Ирака.

    Сирийская свободная армия** (ССА): вела перестрелки с армией САР к югу от города Аль-Баб; нанесла серию ударов под ИГ к северо-западу от Даръа из артиллерии и минометов.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    В Восточной Гуте к северо-востоку от Дамаска в минувшие сутки продолжались столкновения между Сирийской арабской армией (САА) с одной стороны и боевиками формирований «Файлак ар-Рахман» и «Хайят Тахрир аш-Шам» с другой. Основные боевые действия разворачивались на окраине района Джобар, передавало агентство Wateen Media Network. Канал в Telegram Syrian Revolution News Network также сообщал о перестрелках в квартале Айн Тарма.

    Городские кварталы Дамаска и его предместий несколько раз за вчерашний день подвергались минометных обстрелам исламистов. Агентство Al Manar News утром сообщило об ударах «Джебхат ан-Нусры» по городу Хараста на северо-востоке от столицы, в результате которых трое жителей получили ранения. Под прицелом также оказались районы Аз-Захира и Аль-Аббасин. В последнем из них, по информации Damascus Now, погибли два человека и еще семь были ранены.

    Неустановленные самолеты, предположительно израильских ВВС, провели бомбардировку объектов САА в районе Восточного Каламуна. Ударам, согласно сведениям портала Qalaat Al Mudiq, подверглась радиолокационная база, находящаяся около военного аэродрома на окраине города Думейр

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    Курды, с трех сторон охваченные турецкими войсками и их союзниками в кантоне Африн, продолжают укреплять позиции в этом районе. Согласно данным источника в Twitter (@ericasangsuwan), накануне завершилась подготовка нового женского батальона, который вскоре войдет в состав курдских отрядов YPJ. Анкара тем временем продолжила собирать разведданные на северо-западе от Алеппо, где располагается курдский анклав. Так, в небе над районом вокруг Африна, подконтрольным Сирийским демократическим силам (SDF)****, накануне были вновь замечены турецкие разведывательные дроны, сообщал информационный ресурс в Twitter (@CilMilAir).

    На северо-востоке региона — к югу от города Аль-Баб — вчера днем неожиданно вспыхнули перестрелки между подразделениями САА и союзными Анкаре отрядами боевиков Свободной сирийской армии (ССА). Информацию об этом на своей странице в Twitter (@markito0171) опубликовал военный источник.

    Провинция Хомс

    Карта военных действий — Хомс

    Ситуация к северу от Хомса, где находится анклав так называемой вооруженной оппозиции, в прошедшие сутки заметно обострилась. Перестрелки с короткими перерывами продолжались почти весь день вдоль практически всей линии разграничения между военнослужащими САА и боевиками-исламистами. Некоторые формирования, попав под влияние «Джебхат ан-Нусры», первыми нарушили перемирие и открыли огонь по объектам войск САР и проправительственных Национальных сил обороны (NDF)******. После этого сирийская армия и союзники были вынуждены начать ответные обстрелы. Столкновения фиксировались в районах населенных пунктов Талль-Бисса, Аль-Джаббурин, Аль-Ганту, Аль-Ашрафия и некоторых других. Согласно сведениям, представленным на странице NDF в Twitter (@NDhoms1), в ходе столкновений были уничтожены два исламиста, многие боевики получили ранения.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

    Правительственные войска САР при помощи ВКС РФ продолжают продвигаться вдоль западного побережья Евфрата в южной части провинции Дейр-эз-Зор. Накануне, по информации портала South Front, подразделения САА достигли окраины населенного пункта Аль-Кута, в окрестностях которого в минувшие сутки разворачивались тяжелые столкновения. Напомним, российская боевая авиация и сирийская армия в настоящее время зачищают от террористов «Исламского государства» последние районы между Меядином и Абу Кемалем, где пока еще сохраняется присутствие боевиков.

    В ходе столкновений к северу от Абу Кемаля в минувшие сутки радикалами были убиты двое бойцов проасадовских сил, утверждали подконтрольные ИГИЛ новостные ресурсы. Так, ополченец из иранских шиитских отрядов был застрелен в ходе снайперского обстрела ИГ. Позже под ударами террористов погиб солдат бригады «Фатимиюн», также поддерживающей армию САР в боях с «Ан-Нусрой» и «Исламским государством».

    По словам нескольких местных источников, в рядах ИГ продолжает расти число случаев дезертирства. Накануне информагентство Al Manar передавало, что многие боевики террористического формирования бреют бороды и стараются смешаться с населением южных районов региона, дабы затем под видом мирных жителей покинуть зону военных действий.

    Провинция Даръа

    Карта военных действий — Даръа

    Боевики «Свободной армии» вчера утром активизировали обстрелы опорных пунктов ИГ на западе провинции Даръа. Согласно информации Al Manar, отряды ССА вели минометные и артиллерийские обстрелы по населенному пункту Сахам Аль-Джолан, подконтрольному террористам формирования «Джейш Халид ибн Аль-Валид», входящего в состав «Исламского государства». Позже союзники ИГИЛ открыли ответный огонь.

    Порядка 40 боевиков-оппозиционеров, дислоцировавшихся в оккупированных частях юго-западного региона, приняли решение пойти на урегулирование правового статуса с официальными властями Сирии. Радикалы добровольно сдали свои позиции сирийским военнослужащим, отметив, что они намерены как можно скорее вернуться к нормальной жизни.

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — Идлиб

    В провинции накануне вновь вспыхнули бои между отдельными исламистскими формированиями. По данным медиа-центра Idlib 24, отряды террористической коалиции «Тахрир аш-Шам» и группировки «Джунд Аль-Маллахем», в которой состоит бывшая «Джунд Аль-Акса», устроили междоусобицы в городе Абелин к югу от Идлиба и в его окрестностях — в районе горной области Джебель Завия близ участка магистрали М-5 Саракиб – Маарет ан-Нуман. Потери в ходе ожесточенных боев террористов понесли обе стороны конфликта.

    «Джебхат ан-Нусра» накануне лишилась нескольких боевиков в разных районах региона из-за нападений неизвестных или взрывов устройств, заложенных неустановленными формированиями. Бомбы детонировали в городах Идлиб, Синджар и Маарет ан-Нуман, о чем сообщали местные активисты. В общей сложности  шесть террористов «Тахрир аш-Шам» были убиты, еще десять — ранены.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    Сирийская армия, прикрываемая бомбардировщиками ВКС РФ, накануне начала штурм города Рахаджан, главного бастиона «Джебхат Фатх аш-Шам» на северо-востоке провинции Хама, сообщал ливанский портал Al Masdar News. Военнослужащим войск САР удалось отбить у террористов несколько ферм и ключевых высот в предместьях населенного пункта, после чего части САА достигли южной окраины Рахаджана.

    На линии разграничения сил ИГИЛ и «Тахрир аш-Шам» к северо-востоку от Хамы вчера днем возобновились ожесточенные бои, которые продолжались до вечера. Самые тяжелые столкновения, согласно сведениям Telegram-канала SRNN, фиксировались недалеко от деревни Саруджа.

    Ирак

    Карта военных действий — Ирак

    Бомбардировщики ВВС Турции в прошедшие сутки нанесли серию авиаударов по опорным пунктам вооруженных группировок курдов в окрестностях города Маут, расположенного в провинции Сулеймания у иранской границы. По данным источников информагентства Al Sumaria News, в результате налетов авиации Турции район понес серьезный разрушения. Более того, бомбардировки вызвали серьезную панику среди мирных жителей. Напомним, на севере страны находится так называемый Иракский Курдистан.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

    3 Организация запрещена на территории РФ.

    4 Организация запрещена на территории РФ.

    5 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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