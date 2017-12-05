Сирия, 5 декабря. Исламистские группировки устроили ожесточенные междоусобные столкновения в провинции Идлиб. Обстановка в районе анклава боевиков к северу от Хомса значительно обострилась. САА под прикрытием российских ВКС начала штурмовать занимаемый «Джебхат ан-Нусрой»***1 Рахаджан в Хаме, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: осуществляли прикрытие военнослужащих армии САР в ходе штурма Рахаджана к северо-востоку от Хамы; помогли САА продвинуться в долине Евфрата на юге от Дейр-эз-Зора.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжали столкновения с «Хайят Тахрир аш-Шам» в Восточной Гуте Дамаска; потеряли двоих бойцов проасадовских сил в боях с ИГ2 на севере от города Абу Кемаль; подверглись авианалету неизвестных самолетов в Восточном Каламуне.

«Исламское государство»3 (ИГИЛ):4 столкнулось с большим количеством случаев дезертирства на юге провинции Дейр-эз-Зор; ведет тяжелые бои с «Джебхат ан-Нусрой» в северо-восточной части Хамы.

«Джебхат Фатх аш-Шам»5 («Джебхат ан-Нусра»): убила и ранила больше десяти мирных жителей в ходе минометных обстрелов Дамаска и восточных предместий столицы; понесла потери в живой силе в результате столкновений с бывшей «Джунд Аль-Аксой» и нападений неизвестных боевиков в провинции Идлиб.

Курды: завершили подготовку нового женского батальона в Африне; оказались под ударами турецких самолетов на севере Ирака.

Сирийская свободная армия** (ССА): вела перестрелки с армией САР к югу от города Аль-Баб; нанесла серию ударов под ИГ к северо-западу от Даръа из артиллерии и минометов.

Провинция Дамаск

В Восточной Гуте к северо-востоку от Дамаска в минувшие сутки продолжались столкновения между Сирийской арабской армией (САА) с одной стороны и боевиками формирований «Файлак ар-Рахман» и «Хайят Тахрир аш-Шам» с другой. Основные боевые действия разворачивались на окраине района Джобар, передавало агентство Wateen Media Network. Канал в Telegram Syrian Revolution News Network также сообщал о перестрелках в квартале Айн Тарма.

Городские кварталы Дамаска и его предместий несколько раз за вчерашний день подвергались минометных обстрелам исламистов. Агентство Al Manar News утром сообщило об ударах «Джебхат ан-Нусры» по городу Хараста на северо-востоке от столицы, в результате которых трое жителей получили ранения. Под прицелом также оказались районы Аз-Захира и Аль-Аббасин. В последнем из них, по информации Damascus Now, погибли два человека и еще семь были ранены.

Неустановленные самолеты, предположительно израильских ВВС, провели бомбардировку объектов САА в районе Восточного Каламуна. Ударам, согласно сведениям портала Qalaat Al Mudiq, подверглась радиолокационная база, находящаяся около военного аэродрома на окраине города Думейр.

Провинция Алеппо

Курды, с трех сторон охваченные турецкими войсками и их союзниками в кантоне Африн, продолжают укреплять позиции в этом районе. Согласно данным источника в Twitter (@ericasangsuwan), накануне завершилась подготовка нового женского батальона, который вскоре войдет в состав курдских отрядов YPJ. Анкара тем временем продолжила собирать разведданные на северо-западе от Алеппо, где располагается курдский анклав. Так, в небе над районом вокруг Африна, подконтрольным Сирийским демократическим силам (SDF)****, накануне были вновь замечены турецкие разведывательные дроны, сообщал информационный ресурс в Twitter (@CilMilAir).

На северо-востоке региона — к югу от города Аль-Баб — вчера днем неожиданно вспыхнули перестрелки между подразделениями САА и союзными Анкаре отрядами боевиков Свободной сирийской армии (ССА). Информацию об этом на своей странице в Twitter (@markito0171) опубликовал военный источник.

Провинция Хомс

Ситуация к северу от Хомса, где находится анклав так называемой вооруженной оппозиции, в прошедшие сутки заметно обострилась. Перестрелки с короткими перерывами продолжались почти весь день вдоль практически всей линии разграничения между военнослужащими САА и боевиками-исламистами. Некоторые формирования, попав под влияние «Джебхат ан-Нусры», первыми нарушили перемирие и открыли огонь по объектам войск САР и проправительственных Национальных сил обороны (NDF)******. После этого сирийская армия и союзники были вынуждены начать ответные обстрелы. Столкновения фиксировались в районах населенных пунктов Талль-Бисса, Аль-Джаббурин, Аль-Ганту, Аль-Ашрафия и некоторых других. Согласно сведениям, представленным на странице NDF в Twitter (@NDhoms1), в ходе столкновений были уничтожены два исламиста, многие боевики получили ранения.

Провинция Дейр-эз-Зор

Правительственные войска САР при помощи ВКС РФ продолжают продвигаться вдоль западного побережья Евфрата в южной части провинции Дейр-эз-Зор. Накануне, по информации портала South Front, подразделения САА достигли окраины населенного пункта Аль-Кута, в окрестностях которого в минувшие сутки разворачивались тяжелые столкновения. Напомним, российская боевая авиация и сирийская армия в настоящее время зачищают от террористов «Исламского государства» последние районы между Меядином и Абу Кемалем, где пока еще сохраняется присутствие боевиков.

В ходе столкновений к северу от Абу Кемаля в минувшие сутки радикалами были убиты двое бойцов проасадовских сил, утверждали подконтрольные ИГИЛ новостные ресурсы. Так, ополченец из иранских шиитских отрядов был застрелен в ходе снайперского обстрела ИГ. Позже под ударами террористов погиб солдат бригады «Фатимиюн», также поддерживающей армию САР в боях с «Ан-Нусрой» и «Исламским государством».

По словам нескольких местных источников, в рядах ИГ продолжает расти число случаев дезертирства. Накануне информагентство Al Manar передавало, что многие боевики террористического формирования бреют бороды и стараются смешаться с населением южных районов региона, дабы затем под видом мирных жителей покинуть зону военных действий.

Провинция Даръа

Боевики «Свободной армии» вчера утром активизировали обстрелы опорных пунктов ИГ на западе провинции Даръа. Согласно информации Al Manar, отряды ССА вели минометные и артиллерийские обстрелы по населенному пункту Сахам Аль-Джолан, подконтрольному террористам формирования «Джейш Халид ибн Аль-Валид», входящего в состав «Исламского государства». Позже союзники ИГИЛ открыли ответный огонь.

Порядка 40 боевиков-оппозиционеров, дислоцировавшихся в оккупированных частях юго-западного региона, приняли решение пойти на урегулирование правового статуса с официальными властями Сирии. Радикалы добровольно сдали свои позиции сирийским военнослужащим, отметив, что они намерены как можно скорее вернуться к нормальной жизни.

Провинция Идлиб

В провинции накануне вновь вспыхнули бои между отдельными исламистскими формированиями. По данным медиа-центра Idlib 24, отряды террористической коалиции «Тахрир аш-Шам» и группировки «Джунд Аль-Маллахем», в которой состоит бывшая «Джунд Аль-Акса», устроили междоусобицы в городе Абелин к югу от Идлиба и в его окрестностях — в районе горной области Джебель Завия близ участка магистрали М-5 Саракиб – Маарет ан-Нуман. Потери в ходе ожесточенных боев террористов понесли обе стороны конфликта.

«Джебхат ан-Нусра» накануне лишилась нескольких боевиков в разных районах региона из-за нападений неизвестных или взрывов устройств, заложенных неустановленными формированиями. Бомбы детонировали в городах Идлиб, Синджар и Маарет ан-Нуман, о чем сообщали местные активисты. В общей сложности шесть террористов «Тахрир аш-Шам» были убиты, еще десять — ранены.

Провинция Хама

Сирийская армия, прикрываемая бомбардировщиками ВКС РФ, накануне начала штурм города Рахаджан, главного бастиона «Джебхат Фатх аш-Шам» на северо-востоке провинции Хама, сообщал ливанский портал Al Masdar News. Военнослужащим войск САР удалось отбить у террористов несколько ферм и ключевых высот в предместьях населенного пункта, после чего части САА достигли южной окраины Рахаджана.

На линии разграничения сил ИГИЛ и «Тахрир аш-Шам» к северо-востоку от Хамы вчера днем возобновились ожесточенные бои, которые продолжались до вечера. Самые тяжелые столкновения, согласно сведениям Telegram-канала SRNN, фиксировались недалеко от деревни Саруджа.

Ирак

Бомбардировщики ВВС Турции в прошедшие сутки нанесли серию авиаударов по опорным пунктам вооруженных группировок курдов в окрестностях города Маут, расположенного в провинции Сулеймания у иранской границы. По данным источников информагентства Al Sumaria News, в результате налетов авиации Турции район понес серьезный разрушения. Более того, бомбардировки вызвали серьезную панику среди мирных жителей. Напомним, на севере страны находится так называемый Иракский Курдистан.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.

3 Организация запрещена на территории РФ.

4 Организация запрещена на территории РФ.

5 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)