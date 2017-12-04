Новым президентом Еврогруппы избран министр финансов Португалии

Брюссель, 4 декабря. Министр финансов Португалии Марио Сентено избран новым председателем совета министров финансов 19 стран еврозоны (Еврогруппы). Об этом сообщает пресс-служба Еврогруппы.

«Еврогруппа избрала Марио Сентено, министра финансов Португалии, своим новым президентом. Он вступит в должность 13 января 2018 года», — говорится в сообщении.

#Eurogroup just elected Mário Centeno, Minister of Finance of Portugal, as its new President. He will take office on 13 January 2018. pic.twitter.com/pCGrhYHLF0 — EU Council Press (@EUCouncilPress) December 4, 2017

Марио Сентено будет работать в должности президента Еврогруппы следующие 2,5 года. Прежний глава Еврогруппы Йерун Дейссельблум будет руководить до вступления в должность Сентено. Во время голосования соперниками Марио Сентено были главы финансовых ведомств Словакии Петер Казимир и Латвии Дана Рейзниеце-Озола, а также министр финансов Люксембурга Пьер Грамен.