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Новым президентом Еврогруппы избран министр финансов Португалии
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    Новым президентом Еврогруппы избран министр финансов Португалии

    20:51  4 Декабря 2017
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    Новым президентом Еврогруппы избран министр финансов Португалии

    Брюссель, 4 декабря. Министр финансов Португалии Марио Сентено избран новым председателем совета министров финансов 19 стран еврозоны (Еврогруппы). Об этом сообщает пресс-служба Еврогруппы.

    «Еврогруппа избрала Марио Сентено, министра финансов Португалии, своим новым президентом. Он вступит в должность 13 января 2018 года», — говорится в сообщении.

    Марио Сентено будет работать в должности президента Еврогруппы следующие 2,5 года. Прежний глава Еврогруппы Йерун Дейссельблум будет руководить до вступления в должность Сентено. Во время голосования соперниками Марио Сентено были главы финансовых ведомств Словакии Петер Казимир и Латвии Дана Рейзниеце-Озола, а также министр финансов Люксембурга Пьер Грамен.

    Автор: Алексей Громов
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    #евросоюз #еврогруппа #министр финансов португалии #дейссельблум #сентено
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