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Новости Сирии
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Украина
Депутат Рады обвинил США в невыполнении обязательств по защите Украины
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    Депутат Рады обвинил США в невыполнении обязательств по защите Украины

    21:18  4 Декабря 2017
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    Депутат Рады обвинил США в невыполнении обязательств по защите Украины

    Киев, 4 декабря. Американская сторона не выполнила свои обязательства по защите Украины. Об этом заявил в понедельник народный депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко.

    Украинский политик обвинил Вашингтон в том, что США забыли про подписанный в 1994 году Будапештский меморандум, предпочитая оказывать Киеву «мизерную» помощь.

    «Нашим американским и европейским партнерам выгодно держать самих себя в теплой ванне. США не выполнили свои обязательства по защите Украины, и даже Будапештский меморандум, который был больше бумагой, содержащей моральные обязательства, фактически забыт», — подчеркнул Геращенко.

    Как ранее сообщало издание «Дни.ру», бывший глава Украины Леонид Кравчук рассказал о том, что экс-президент России Борис Ельцин якобы предлагал ему сохранить 200 ядерных боеголовок и не подписывать Будапештский меморандум.

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #украина
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