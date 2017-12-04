Депутат Рады обвинил США в невыполнении обязательств по защите Украины

Киев, 4 декабря. Американская сторона не выполнила свои обязательства по защите Украины. Об этом заявил в понедельник народный депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко.

Украинский политик обвинил Вашингтон в том, что США забыли про подписанный в 1994 году Будапештский меморандум, предпочитая оказывать Киеву «мизерную» помощь.

«Нашим американским и европейским партнерам выгодно держать самих себя в теплой ванне. США не выполнили свои обязательства по защите Украины, и даже Будапештский меморандум, который был больше бумагой, содержащей моральные обязательства, фактически забыт», — подчеркнул Геращенко.

Как ранее сообщало издание «Дни.ру», бывший глава Украины Леонид Кравчук рассказал о том, что экс-президент России Борис Ельцин якобы предлагал ему сохранить 200 ядерных боеголовок и не подписывать Будапештский меморандум.