Украинские СМИ помогают ВСУ скрыть потери в Донбассе: ФАН публикует переписку из штаба АТО

Корреспондент Федерального агентства новостей в Донецкой народной республике сообщил подробности истории, связанной с гибелью 17 военнослужащих вооруженных сил Украины в так называемой «серой» зоне. По имеющейся информации, украинское командование косвенно подтвердило, что потери ВСУ в Донбассе за последние дни действительно очень значительны.

Корреспондент ФАН ссылается на переписку, полученную от начальника пресс-службы вооруженных сил ДНР.

«Сегодня от своего друга из Киева получил очень интересную информацию, которая подтверждает большие потери ВСУ под Горловкой. Этому человеку доверяю», — отметил представитель командования ДНР в беседе с журналистом ФАН.

По словам представителя ДНР, он получил скриншоты переписки в одном из популярных мессенжеров журналистки информагентства «РБК-Украина» с офицером пресс-центра штаба АТО Василием Лабаем. В ходе интернет-переписки украинская журналистка и представитель штаба АТО обсуждали, как сделать материал, чтобы опровергнуть заявление заместителя командующего оперативным командованием ДНР полковника Эдуарда Басурина о больших потерях ВСУ в захваченных 22 ноября украинскими силовиками поселках Гладосово и Металлист (Травневое).

Ценность полученной корреспондентом ФАН информации в том, что Василий Лабай признает большие потери ВСУ.

«Василь, приветик, слушай, все российские СМИ визжат об огромных потерях наших в Гладосове, — пишет украинская журналистка, украшая послание трогательными смайликами. — Типа, 17 убитыми и 11 ранеными. У меня редакция требует срочного комментария, типа эксклюзива от вас. Можешь помочь?»

«Алиночка, сейчас я занят, можешь чуть позже?» — ласково пишет Лабай.

«Василь, ну как, мне подтвердить потери, которые русские подают?» — спрашивает «Алиночка» через полчаса.

«Ни к коем случае! — капсом пишет Лабай. — Пиши, что около десяти, но не больше и не меньше. Именно «около». Накидай текст и пришли мне, я подредактирую».

Журналистка присылает следующий вариант «эксклюзива»:

«Басурин говорит полную чушь — ни о каких 17 погибших в Гладосове не может быть и речи, тем более о снайперах из СБУ [которые по сообщению из ДНР и расстреляли украинских военных — прим.]. Мы остаемся на своих позициях, и наши бойцы хорошо подготовлены в вопросах защиты от обстрелов российских оккупационных войск».

Но представителя АТО этот текст не слишком устроил, и он внес некоторые правки.

«Подредактировал», — пишет Лабай, предлагая свой вариант «эксклюзива»:

«Это полный фейк. Комментировать заявления таких людей, как этот человек (Басурин), бессмысленно, потому что его мысли не соответствуют здравому смыслу».

«А по поводу снайперов СБУ?» — спрашивает Алина

«Это не соответствует действительности. Он (Басурин) хочет видеть так», — отвечает Лабай.

«Хорошо, я поняла. А вообще, как там у вас в Гладосово и Травневом?» — спрашивает журналистка.

«Там, конечно, полная /беда/. Реально, не можем понять, откуда прилетает по пацанам. Может, сепары (ВС ДНР — прим.) ДРГ отправляют в тыл к нам — потому что прилеты идут со стороны Кодемы и Дачи. А пацаны-то не ждали — вот всех в спину и посекло, да еще реально снайперы в голову в затылок стреляли. Разбираемся, короче», — признает потери Лабай.

«И что, реально 17 человек за неделю?» — уточняет Алина.

«Да, просто /беда/ какая-то. Уж не знаем, что говорить вам официально», — признает масштабы потерь офицер пресс-центра АТО.

Отметим военный спикер ДНР Эдуард Басурин ранее заявлял, что ВС ДНР не вмешиваются в происходящее в Гадосово и Металлисте (Травневом), а все потери ВСУ — следствие внутренних разборок между регулярными частями украинской армии, националистическими батальонами и СБУ.