Сирия новости 5 декабря 07.00: САА с помощью ВКС РФ отбила атаку «Нусры» в Хаме, боевики ИГ бегут к курдам

Сирия, 5 декабря. Отряды ИГИЛ1 пытаются переправиться с западного берега Евфрата на противоположный, где базируются курдские отряды SDF****. Армия САР благодаря поддержке ВКС РФ отразила атаку «Джебхат ан-Нусры»***2 в провинции Хама. ВС США и проамериканские боевики укрепляют позиции на юге Хомса, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: помогли САА отразить нападение отрядов «Тахрир аш-Шам» к северо-востоку от Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут перестрелки с «Джебхат ан-Нусрой» близ города Хараста в Восточной Гуте; оказались под угрозой новых атак исламистов на юго-западе от Дамаска у границы с Эль-Кунейтрой; «Охотникам за ИГИЛ» удалось обнаружить и уничтожить лидера группировки, которая ранее захватила и казнила двух русских бойцов Романа Заболотного и Григория Цуркана.

«Исламское государство»3 (ИГИЛ): пытается перебросить последние отряды с западного берега Евфрата на противоположный, где базируются курды и силы коалиции США; планирует атаки смертников на позиции САА на юге Дейр-эз-Зора.

«Джебхат Фатх аш-Шам»4 («Джебхат ан-Нусра»): усилила наблюдение за объектами САА рядом с городом Рахаджан; продолжает противостояние с ИГ5 на северо-востоке провинции Хама.

Международная коалиция: укрепляет позиции у лагеря Ар-Рукбан на юге Хомса.

Провинция Дамаск

На окраинах города Хараста, расположенного на северо-востоке от Дамаска, продолжаются боевые действия. Боевики исламистских группировок провели ряд обстрелов позиций Сирийской арабской армии (САА) в этом районе, передает агентство Damascus Now. В ходе серии ответных ударов, а также бомбардировок ВВС САР часть огневых позиций радикалов была ликвидирована. В Восточной Гуте действует перемирие, установленное в соответствии с соглашением о зонах деэскалации, однако «Джебхат ан-Нусра» и связанные с ней формирования продолжают вести боевые действия в регионе, в том числе обстреливая кварталы столицы. В последние дни Дамаск, и в частности район, где находится российское посольство, неоднократно подвергался ударам боевиков. Таким образом, объекты РФ на территории сирийской столицы по-прежнему находятся под угрозой террористических атак и обстрелов.

Ситуация на линии соприкосновения между САА и силами исламистского альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» в юго-западной части провинции Дамаск остается напряженной. По данным военного источника в Twitter (@IvanSidorenko1), террористы продолжают стягивать силы ближе к позициям войск САР. Таким образом, отмечается, что в ближайшее время возможны атаки отрядов «Ан-Нусры» на объекты сирийской армии вблизи населенных пунктов Бейт Сабир и Хина с последующим выходом на территорию соседней провинции Эль-Кунейтра.

Провинция Хомс

Боевики проамериканских незаконных формирований, воюющих против правительственных войск САР, оборудуют заграждения и устанавливают новые фортификационные сооружения в районе лагеря для беженцев Ар-Рукбан на юге Хомса, где находится база ВС США и подконтрольных Вашингтону сирийских незаконных группировок. Как передают военные источники Al Masdar News, укрепление позиций в этом регионе необходимо Соединенным Штатам для того, что не допустить проникновения на эти территории лиц, отказавшихся от сотрудничества с американскими силами специальных операций. Таким образом, Пентагон, несмотря на многочисленные заявления официальных лиц США, не намерен сворачивать деятельность у южной границы Сирии: здесь по-прежнему продолжаются работы по укреплению позиций и формированию новых военных объектов.

Провинция Дейр-эз-Зор

Согласно военным источникам портала Euphrates Post, в районе населенных пунктов Аль-Катья, Аль-Мусаллаха и Ас-Саяль на западном берегу реки Евфрат, где сирийские войска и ВКС РФ продолжают зачистку территорий от боевиков «Исламского государства», остается всего несколько сотен террористов. Отмечается, что бандгруппы ИГ, базирующиеся в этом регионе, пытаются переправиться на восточное побережье к поселению Абу Хасан. Как считают военные эксперты, уже там боевики в соответствии с договоренностями с командованием курдских Демократических сил Сирии (SDF) смогут выйти по специально выделенным коридорам к лагерю для беженцев, сформированному представителями американских спецслужб. Данный объект, который может послужить укрытием для террористов, находится у границы с Ираком около поселка Бир ас-Сабаа.

Как сообщается в Twitter #ISIS_Hunters, спецподразделению САА «Охотники за ИГИЛ» удалось обнаружить и уничтожить лидера группировки, которая ранее захватила и казнила двух русских бойцов Романа Заболотного и Григория Цуркана. Опубликованы фотографии, доказывающие уничтожение террориста и его подельников.

Часть отрядов ИГ все еще рассчитывает сдержать наступление правительственных сил САР и боевой авиации РФ. По данным закрытых каналов боевиков в Telegram, главари террористической группировки планируют серию контратак на позиции САА у линии соприкосновения. Предполагается, что бандгруппы ИГИЛ выдвинутся на военных пикапах, оснащенных пулеметами, со стороны прифронтовых населенных пунктов Аббас и Аль-Катья. В нападении также могут принять участие смертники на заминированных автомашинах.

Провинция Хама

Отряды «Джебхат Фатх аш-Шам» предприняли попытку контратаки позиций сирийской армии около поселения Абу Аль-Гарр на северо-востоке провинции Хама. Тем не менее, как передает Twitter-канал (@NatDefFor), с помощью российских бомбардировщиков подразделения САА смогли отбить нападение террористов, которые были вынуждены отступить на исходные позиции.

Оппозиционный интернет-портал Qalaat Al Mudiq между тем сообщает, что радикалы усилили наблюдение за объектами правительственных сил к югу от городов Рахаджан и Умм Амьял, где пролегает линия разграничения между сторонами. Соответственно, ожидается, что боевики вскоре начнут новые обстрелы или вновь попытаются контратаковать.

Рядом с деревней Абу Аджва между тем вспыхнули новые ожесточенные бои между террористами «Тахрир аш-Шам» и «Исламского государства», передает агентство Damascus Now. Сведения о потерях в рядах исламистов в данный момент выясняются.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.

3 Организация запрещена на территории РФ.

4 Организация запрещена на территории РФ.

5 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)