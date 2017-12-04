ЕС и Великобритания не смогли договориться по Brexit

Лондон, 4 декабря. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Евросоюз и Британия не смогли достичь окончательной договоренности по вопросу Brexit. Об этом она рассказала после переговоров с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

«Мы не смогли сегодня достичь полного соглашения. По паре проблем у нас остаются разногласия, нужны дополнительные переговоры и консультации», — цитируют Мэй европейские СМИ.

Премьер-министр отметила, что все участники процесса проделали большую работу, и за это время удалось достичь значительных результатов. В то же время Мэй признала, что у Великобритании и ЕС еще остается проблемы, требующие скорейшего разрешения. Мэй отметила, что до конца текущей недели стороны еще раз сядут за стол переговоров и попробуют прийти к консенсусу.

Жан-Клод Юнкер заявил, что надеется на успешное завершение переговоров о Brexit до саммита Еропейского союза, который состоится 14-15 декабря.