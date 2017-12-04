Явлинский рассказал, как предложение Путина по ПРО заставило НАТО растеряться

Москва, 4 декабря. Российский политик Григорий Явлинский заявил, что любая эскалация ядерного конфликта у границ России является опасной для страны.

Политик напомнил, что Россия и США долгое время вели переговоры по ограничению стратегических наступательных вооружений, благодаря чему удалось избежать ядерной войны. Однако в настоящее время все переговоры остановлены.

Явлинский заявил, что в конце 1990-х он предлагал создать совместную российско-европейскую систему противоракетной обороны. В 2001 году Путин даже обсуждал этот проект с Генсеком НАТО. Ее появление ознаменовало бы поворот в геополитической ориентации России, так как у Москвы появились бы союзники, связанные геостратегическими интересами.

«В НАТО растерялись, услышав такое предложение. Они не знали, что ответить. И не дали ответа. В целом, Путин много предлагал подобных вещей. И если на Западе был бы ум, они бы ухватились – идеи получили бы развитие, а мир не подошел к такой опасной черте», — заявил Явлинский в эфире радио «Эхо Москвы».

Он также добавил, что сегодня всего две державы, обладающие самыми большими запасами ядерного оружия, что является очень опасной ситуацией. При этом Россия не может полагаться в этом вопросе на США, так как глава Белого дома Дональд Трамп «крайне неприятен и даже опасен для нас». Опасен прежде всего тем, что «ему на нас наплевать».