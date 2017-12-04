Политолог рассказал, почему Intel бежит с IT-рынка Украины

Американская компания, производитель электронных устройств и компьютерных компонентов Intel приняла решение закрыть свой офис на территории Украины. Соответствующая информация появилась в Едином госреестре 1 декабря 2017 года.

В Intel практически официально признали, что украинский IT-рынок является бесперспективным, поэтому и закрывают свой офис, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей политический аналитик, главный редактор интернет–издания Politrussia Руслан Осташко.

Отмечается, что кредиторы компании могут начать предъявлять свои требования до 1 февраля 2018 года. Руководитель представительств Intel на Украине, в Белоруссии и Молдавии Дмитрий Калита сообщил, что с 1 декабря уже не работает в компании.

«Intel — это одна из мировых бизнес-компаний, которая может себе позволить содержать ненужный офис в любой точке мира. Но она этого не делает, потому что это убыточно. И если офис в стране Украина не приносит результатов, не выполняет тех показателей, которые ставит перед ним руководство, то это говорит о том, что на Украине перспектив развития IT-отрасли просто нет. Соответственно все украинские программисты и айтишники либо уехали в Россию и работают здесь, либо уехали на Запад и работают там», — поясняет ситуацию политолог.

Собеседник ФАН предполагает, что после полного выхода Intel с украинского рынка реализацией продукции компании — в частности процессоров — будет заниматься российское представительство корпорации.

«В любом случае, компания будет работать на Украине, но вопрос в том, какой из офисов будет отвечать за ее рынок: либо это будет восточно-европейский офис, либо российский, который будет реализовывать политику корпорации, не имея представительства в Киеве. Но это также четкий сигнал к тому, что айтишная индустрия в стране умирает. А нам всегда говорили, что на Украине очень хорошие программисты, и это действительно так», — продолжает политический аналитик.

По мнению Руслана Осташко, компания Intel, которая время от времени помогает Государственному департаменту США реализовывать политику Вашингтона в тех странах, где представлены ее отделения, вряд ли согласится остаться на рынке Украины.