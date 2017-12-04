Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Кремлевскую елку посетят 32 ребенка из Воронежской области
Новости Сирии
Сирия: РФ готовит доставку гуманитарной помощи жителям восточного берега Евфрата
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: РФ готовит доставку гуманитарной помощи жителям восточного берега Евфрата

    20:12  4 Декабря 2017
    461

    Сирия: РФ готовит доставку гуманитарной помощи жителям восточного берега Евфрата

    Дейр-эз-Зор, 4 декабря. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии готовит доставку гуманитарной помощи мирным жителям, которые находятся на восточном берегу реки Евфрат. Об этом сообщил представитель российской группировки войск в Сирии генерал-майор Евгений Поплавский.

    «Специалистами российского Центра по примирению враждующих сторон совместно с представителями формируемых местных органов власти прорабатываются вопросы создания условий для возвращения мирных жителей и доставки гуманитарной помощи в районы на восточном берегу Евфрата», — сказал Поплавский.

    Он подчеркнул, что к настоящему моменту подготовлен список наиболее нуждающихся в помощи населенных пунктов, куда в ближайшее время будет доставлена гуманитарная помощь. Поплавский также добавил, что вся территория Сирии к востоку от реки Евфрат будет полностью освобождена от террористов в ближайшие дни.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть