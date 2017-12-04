Сирия: РФ готовит доставку гуманитарной помощи жителям восточного берега Евфрата

Дейр-эз-Зор, 4 декабря. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии готовит доставку гуманитарной помощи мирным жителям, которые находятся на восточном берегу реки Евфрат. Об этом сообщил представитель российской группировки войск в Сирии генерал-майор Евгений Поплавский.

«Специалистами российского Центра по примирению враждующих сторон совместно с представителями формируемых местных органов власти прорабатываются вопросы создания условий для возвращения мирных жителей и доставки гуманитарной помощи в районы на восточном берегу Евфрата», — сказал Поплавский.

Он подчеркнул, что к настоящему моменту подготовлен список наиболее нуждающихся в помощи населенных пунктов, куда в ближайшее время будет доставлена гуманитарная помощь. Поплавский также добавил, что вся территория Сирии к востоку от реки Евфрат будет полностью освобождена от террористов в ближайшие дни.