МОК попросил Nike разработать «нейтральную» форму для сборной России

Москва, 4 декабря. Международный олимпийский комитет (МОК) якобы попросил компанию Nike разработать комплект «нейтральной» формы для российских спортсменов. Об этом в понедельник сообщило издание Insidethegames.

Американская компания является официальным поставщиком экипировки для МОК.

Окончательное решение по вопросу допуска россиян на зимние Олимпийские игры 2018 года, которые пройдут в южнокорейском городе Пхенчхан, будет принято 5 декабря 2017 года. Однако Международный олимпийский комитет рассматривает возможность выступления сборной Российской Федерации под нейтральным флагом.

Напомним, ранее официальный представитель президента России Дмитрий Песков указал на то, что власти страны пока не рассматривают вопрос о возможности бойкота Олимпиады-2018 в случае недопуска российских спортсменов (из-за допингового скандала).