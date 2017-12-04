МОК попросил Nike разработать «нейтральную» форму для сборной России
Москва, 4 декабря. Международный олимпийский комитет (МОК) якобы попросил компанию Nike разработать комплект «нейтральной» формы для российских спортсменов. Об этом в понедельник сообщило издание Insidethegames.
Американская компания является официальным поставщиком экипировки для МОК.
BREAKING: #IOC already discussing with #Nike about designing uniforms for athletes from #Russia to compete in as neutrals at #Pyeongchang2018 https://t.co/VxZBLRQo0L #olympics #drugsinsport— insidethegames (@insidethegames) December 4, 2017
Окончательное решение по вопросу допуска россиян на зимние Олимпийские игры 2018 года, которые пройдут в южнокорейском городе Пхенчхан, будет принято 5 декабря 2017 года. Однако Международный олимпийский комитет рассматривает возможность выступления сборной Российской Федерации под нейтральным флагом.
Напомним, ранее официальный представитель президента России Дмитрий Песков указал на то, что власти страны пока не рассматривают вопрос о возможности бойкота Олимпиады-2018 в случае недопуска российских спортсменов (из-за допингового скандала).