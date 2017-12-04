Зал ООН молчал, услышав рассказ жительницы Горловки о войне в Донбассе

Киев, 4 декабря. Жительница Горловки Анна Тув, пострадавшая во время войны в Донбассе, две недели назад выступила в ООН, чтобы рассказать о произошедшем с ней. Историю женщины в зале заседаний ООН слушали молча.

Тув потеряла дочь и мужа во время обстрела, когда один из снарядов попал в ее дом и разрушил его. Сама горловчанка потеряла руку, а ее сын остался инвалидом.

Материалы дела были направлены в Страсбургский суд еще два года назад, а в прошлом году иск был продублирован в Москве. Однако никакой реакции со стороны Запада не последовало, заявила Тув.

«Таких исков и обращений сотни. Ни одного слова сожаления, ни помощи от правительства Украины нет. Выплат и компенсаций нет. Протез мне ставили граждане Италии, Ассоциация по спасению детей», — рассказала женщина.

До выступления в ООН в середине ноября Тув успела побывать на конференциях, митингах и круглых столах в Италии, Сан-Марино и Германии, давала интервью во Франции. Она рассказывала, что произошло с ее семьей и другими жителями Донбасса. В поддержку жителей востока Украины европейцы устраивали акции с требованием «отдать под трибунал» украинского президента Петра Порошенко и признать нацбатальоны террористическими организациями.

«После выступления Анны Тув зал (заседаний ООН — прим. ФАН) впервые за все время заседания молчал, никто не задал ей ни одного вопроса, никто не попытался спорить», — пишет «Русская весна» со ссылкой на «Царьград».