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Сирия: штаб ВС РФ координирует действия отрядов ополчения на берегу Евфрата
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    Сирия: штаб ВС РФ координирует действия отрядов ополчения на берегу Евфрата

    19:48  4 Декабря 2017  /обновлено: 20:12  04 Декабря 2017
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    Сирия: штаб ВС РФ координирует действия отрядов ополчения на берегу Евфрата

    Москва, 4 декабря. Действия вооруженных отрядов народного ополчения на восточном берегу Евфрата координируются из Хмеймима штабом российской группировки войск. Об этом сообщили в министерстве обороны Российской Федерации.

    «Действия вооруженных отрядов народного ополчения на восточном берегу Евфрата координируются из Хмеймима штабом российской группировки войск в Сирии», — цитирует ТАСС представителя российской группировки войск генерал-майора Евгения Поплавского.

    Он отметил, что операция по уничтожению террористов запрещенной в России организации «Исламское государство»,1 проводимая ополченцами Восточных племен Евфрата, подходит к завершению. Успешная борьба с боевиками на восточном берегу одной из важнейших рек региона осуществляется при поддержке военно-космических сил России.  

    Напомним, ранее в Минобороны РФ сообщили, что в скором времени вся территория САР к востоку от реки Евфрат будет окончательно очищена от террористов. В ведомстве подчеркнули, что теперь первостепенным становится вопрос возвращения жителей региона к мирной жизни.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Федор Веснин
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    #сирия #вкс рф #евфрат #координация
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