Сирия: штаб ВС РФ координирует действия отрядов ополчения на берегу Евфрата

Москва, 4 декабря. Действия вооруженных отрядов народного ополчения на восточном берегу Евфрата координируются из Хмеймима штабом российской группировки войск. Об этом сообщили в министерстве обороны Российской Федерации.

«Действия вооруженных отрядов народного ополчения на восточном берегу Евфрата координируются из Хмеймима штабом российской группировки войск в Сирии», — цитирует ТАСС представителя российской группировки войск генерал-майора Евгения Поплавского.

Он отметил, что операция по уничтожению террористов запрещенной в России организации «Исламское государство»,1 проводимая ополченцами Восточных племен Евфрата, подходит к завершению. Успешная борьба с боевиками на восточном берегу одной из важнейших рек региона осуществляется при поддержке военно-космических сил России.

Напомним, ранее в Минобороны РФ сообщили, что в скором времени вся территория САР к востоку от реки Евфрат будет окончательно очищена от террористов. В ведомстве подчеркнули, что теперь первостепенным становится вопрос возвращения жителей региона к мирной жизни.

1 Организация запрещена на территории РФ.