Дейр-эз-Зор, 4 декабря. Вся территория Сирии к востоку от реки Евфрат будет полностью освобождена от террористов в ближайшие дни. Об этом сообщил представитель российской группировки войск в Сирии генерал- майор Евгений Поплавский.

«В ближайшие дни вся территория Сирии к востоку от Евфрата полностью будет освобождена от террористов», — сказал Поплавский в комментарии РИА Новости.

Он также добавил, что в настоящее время в Сирии на первый план выходят вопросы возвращения людей к мирной жизни. Для этого в составе российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии был организован оперативный штаб, в состав которого вошли представители всех слоев населения, пользующиеся авторитетом в социальных, экономических и научных кругах.