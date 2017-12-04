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Вся территория Сирии к востоку от Евфрата будет освобождена от террористов в ближайшие дни — МО РФ
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    Вся территория Сирии к востоку от Евфрата будет освобождена от террористов в ближайшие дни — МО РФ

    19:42  4 Декабря 2017  /обновлено: 20:02  04 Декабря 2017
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    Вся территория Сирии к востоку от Евфрата будет освобождена от террористов в ближайшие дни — МО РФ

    Дейр-эз-Зор, 4 декабря. Вся территория Сирии к востоку от реки Евфрат будет полностью освобождена от террористов в ближайшие дни. Об этом сообщил представитель российской группировки войск в Сирии генерал- майор Евгений Поплавский.

    «В ближайшие дни вся территория Сирии к востоку от Евфрата полностью будет освобождена от террористов», — сказал Поплавский в комментарии РИА Новости.

    Он также добавил, что в настоящее время в Сирии на первый план выходят вопросы возвращения людей к мирной жизни. Для этого в составе российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии был организован оперативный штаб, в состав которого вошли представители всех слоев населения, пользующиеся авторитетом в социальных, экономических и научных кругах.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #евфрат #миноборны рф
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