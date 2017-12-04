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Курды готовы обеспечить безопасность российских военных на востоке Сирии
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    Курды готовы обеспечить безопасность российских военных на востоке Сирии

    19:39  4 Декабря 2017  /обновлено: 19:56  04 Декабря 2017
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    Курды готовы обеспечить безопасность российских военных в Сирии — Минобороны РФ

    Москва, 4 декабря. Формирования курдов заявили о готовности обеспечивать безопасность российских военных на восточном берегу реки Евфрат. Об этом заявил сопредседатель комитета по управлению восточным территориями Евфрата Махмуд Нури.

    «Курдские формирования готовы обеспечить безопасность для российских военных, расположенных на восточном берегу Евфрата», — заявил Нури.

    Ранее сообщалось, что представитель группировки российских войск в Сирии, генерал-майор Евгений Поплавский принял участие в первом собрании делегатов по управлению комитета по управлению территориями восточного берега Евфрата, которое прошло 3 декабря в провинции Дэйр-эз-Зор.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #минобороны #сирия #курды
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