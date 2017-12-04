Провокация США, ведущая к ядерной войне: в Совфеде отреагировали на учения Vigilant Ace

Угроза ядерной войны, нависшая над миром из-за беспрецедентных по масштабу совместных учений США и Южной Кореи, стала темой обсуждения в эфире программы «Время покажет» на Первом канале. По мнению сенатора Франца Клинцевича, США ошибаются, думая, что Россия и Китай останутся в этой ситуации безучастными статистами. Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в комментарии Федеральному агентству новостей назвала действия США крупномасштабной провокацией, развязывающей войну на Корейском полуострове.

«Зачем США проводят самые мощные учения за всю историю Корейского полуострова — с целью сдержать КНДР или в попытке еще больше ее спровоцировать?» — спросил ведущий Антон Шейнин у присутствовавшего в студии Первого канала первого заместителя председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франца Клинцевича.

«Надо знать американцев, — ответил Клинцевич. — Если бы США хоть на йоту допускали, что, когда они проводят такие учения, то со стороны какой-либо страны может быть проявлена неадекватность в виде применения современного ядерного боеприпаса, американцы никогда не позволили бы себе того, что они делают. Но Америка делает вид, что абсолютно ничего не боится. Изначально, когда формировался весь этот северокорейский контент, который мы вот уже в течение года обсуждаем, США все делали только для того, чтобы усилить свое влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе, вот и все».

При этом, по мнению сенатора, в Вашингтоне уверены — что бы США ни делали, Россия и Китай не смогут им помешать.

«По мнению тех, кто проводит эти учения, Россия и Китай должны быть в этой ситуации статистами. Американцы просто не понимают, что мир изменился, и что ни Россия, ни Китай никогда статистами не будут», — подчеркнул Франц Клинцевич.

Ранее в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей свое мнение по поводу учений США на Корейском полуострове высказала член Совета Федерации, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди.

«Военные учения США и Южной Кореи Vigilant Ace («Бдительный ас») являются крупномасштабной американской провокацией, развязывающей войну на Корейском полуострове», — отметила сенатор Ковитиди.

«Провоцируя [главу КНДР] Ким Чен Ына, официальный Вашингтон развязывает войну на Корейском полуострове, втягивая в нее Южную Корею и Японию, — подчеркнула член Совета Федерации. — Истинные мотивы Соединенных Штатов, переводящих корейский конфликт в «горячий вариант», — это попытка внести дисбаланс в общую конфигурацию Азиатско-Тихоокеанского региона, в котором США системно утрачивают свои позиции, а значит — деньги».

По словам сенатора, в США отказываются прислушаться к российским предложениям, которые могли бы помочь разрешить ситуацию.

«Вся ответственность за последующие события на Корейском полуострове будет возложена на тех, кто срывает предложенный Россией вариант мирного урегулирования корейского кризиса путем переговоров», — отметила Ольга Ковитиди.

Ранее Федеральное агентство новостей привело мнение политолога Ивана Коновалова, который считает, что, подогревая конфликт на Корейском полуострове, президент США Дональд Трамп таким способом пытается спастись от нависшего над ним импичмента.