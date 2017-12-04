Сирия: ВКС РФ поразили более 1450 целей террористов в провинции Дейр-эз-Зор

Москва, 4 декабря. Для поддержки отрядов народного ополчения племен Евфрата и курдских отрядов ВКС РФ выполнили 672 боевых вылета, поражено более 1450 целей. Об этом сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

«Авиацией ВКС России было выполнено 672 боевых вылета, поражено более 1 450 целей», — приводит ТАСС комментарий генерал-майора Евгения Поплавского.

Он отметил, что активность ВКС РФ в восточной части провинции Дейр-эз-Зор связана с поддержкой отрядов народного ополчения Восточных племен Евфрата и группировок курдов.

Ранее стало известно, что формирования курдов готовы обеспечивать безопасность российских военных на восточном берегу реки Евфрат.

Напомним, за последние дни армия САР при поддержке ВКС РФ смогла преодолеть существенное расстояние вдоль западного берега Евфрата в южной части провинции Дейр-эз-Зор. Кроме того, российские самолеты обеспечивают прикрытие подразделений правительственных войск в ходе штурма города Рахаджан.

Отметим также, что, как рассказали в Центре по примирению враждующих сторон в САР, 3 декабря в Дэйр-эз-Зоре состоялась первая встреча делегатов Комитета по управлению восточными территориями Евфрата. В состав организации вошли представители различных слоев населения, племен, а также лица, имеющие авторитет в социальных, экономических и научных кругах.