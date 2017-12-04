Жириновский допустил уничтожение Прибалтики в случае войны в Европе

Москва, 4 декабря. В случае «большой европейской войны» страны, на территории которых базируются американские системы ПРО, могут быть уничтожены. Об этом заявил журналистам депутат Государственной думы Российской Федерации и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Никто не потерпит, чтобы оттуда исходила прямая угроза для России», — подчеркнул политик в интервью изданию «Sputnik Литва».

По словам Жириновского, страны Прибалтики, Польша и Украина требуют разместить у себя больше войск и техники Североатлантического альянса (НАТО), поэтому данные государства могут быть уничтожены в ходе возможного конфликта в Европе.

«Поэтому они сами ставят себя в зону риска, разворачивая у себя большое количество натовских войск и особенно бронетехники. Ведь это не оборонительные войска, а наступательные», — резюмировал он.

Напомним, ранее бывший народный депутат Верховной рады Анна Герман указала на то, что жители Украины перестали стремиться в Североатлантический альянс.