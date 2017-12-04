Зюганов попросил Путина вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь

Москва, 4 декабря. Глава КПРФ Генадий Зюганов обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением вернуть памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь Москвы. Информация об этом содержится в сообщении, опубликованном на официальном сайте коммунистической партии России.

В обращении к президенту России Зюганов отметил, что 20 декабря 2017 года исполнится сто лет с момента создания Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК). Именно Дзержинский, напомнил Зюганов, был одним из руководителей и самых активных участников комиссии.

Лидер коммунистической партии России подчеркнул, что участие ВЧК под управлением Дзержинского в возвращении к нормальной жизни миллионов беспризорных советских детей является одним из крупнейших гуманитарных подвигов XX века.

Напомним, открыт памятник Дзержинскому на Лубянской площади (в то время площади Дзержинского — прим. ФАН) столицы был 20 декабря 1958 года. Убрали же монумент в 1991 году.

Впоследствии неоднократно звучали разговоры о возвращении памятника Дзержинскому на его историческое место — в 2002 году мэр Москвы Юрий Лужков даже собирался организовать референдум, чтобы выяснить отношение москвичей к идеи возвращения монумента на Лубянскую площадь. Отказаться от инициативы Лужкова вынудило неодобрение общественности.