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Политика
Российские надувные танки привели в восторг журналистов США
Политика
Российские надувные танки привели в восторг журналистов США
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    Российские надувные танки привели в восторг журналистов США

    19:34  4 Декабря 2017
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    Российские надувные танки привели в восторг журналистов США

    Москва, 4 декабря. Журналисты американского издания War is Boring с восторгом отозвались о надувных муляжах военной техники, которые изготавливаются в России для введения противника в заблуждение. В Российской Федерации традиция использовать надувные танки и липовые зенитно-ракетные комплексы «живет и здравствует», пишет автор статьи Роберт Бекхузен.

    «Надувать гигантские муляжи танков — работа 45-го отдельного инженерно-маскировочного полка. В их распоряжении имеются надувные танки, ракетные пусковые установки, бронетранспортёры и другие виды вооружения», — отмечает Бекхузен.

    Основное предназначение российской надувной военной техники — «дезориентация противника». Автор статьи отмечает, что благодаря таким ложным целям любой самолет-разведчик, боевой самолет, бомба с лазерным наведением и спутник потратят ресурсы и время впустую, наблюдая за этой надувной техникой.

    Он также добавил, что для установки муляжа, российским военнослужащим требуется всего несколько минут. А учитывая довольно низкую стоимость муляжей и дороговизну ракет, потеря надувной техники себя полностью оправдывает.

     

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #war is boring #надувные танки
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