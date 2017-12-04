Российские надувные танки привели в восторг журналистов США

Москва, 4 декабря. Журналисты американского издания War is Boring с восторгом отозвались о надувных муляжах военной техники, которые изготавливаются в России для введения противника в заблуждение. В Российской Федерации традиция использовать надувные танки и липовые зенитно-ракетные комплексы «живет и здравствует», пишет автор статьи Роберт Бекхузен.

«Надувать гигантские муляжи танков — работа 45-го отдельного инженерно-маскировочного полка. В их распоряжении имеются надувные танки, ракетные пусковые установки, бронетранспортёры и другие виды вооружения», — отмечает Бекхузен.

Основное предназначение российской надувной военной техники — «дезориентация противника». Автор статьи отмечает, что благодаря таким ложным целям любой самолет-разведчик, боевой самолет, бомба с лазерным наведением и спутник потратят ресурсы и время впустую, наблюдая за этой надувной техникой.

Он также добавил, что для установки муляжа, российским военнослужащим требуется всего несколько минут. А учитывая довольно низкую стоимость муляжей и дороговизну ракет, потеря надувной техники себя полностью оправдывает.