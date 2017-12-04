Украина занимает первое место в мире по количеству погибших из-за минных взрывов. Об этом на пресс-конференции сообщил гуманитарный координатор ООН на Украине Нил Вокер.

В минном загрязнении Украины можно косвенно винить Соединенные Штаты Америки, которые устроили там государственный переворот, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей политолог, профессор академии Военных Наук Сергей Судаков.

«Украина занимает третье место в мире по загрязненности территорий минами и первое место — по количеству людей, которые погибли из-за взрывов мин», — подчеркнул представитель ООН.

В свою очередь министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш отметил, что «очистка территории Донбасса от взрывоопасных предметов крайне усложнена из-за непрекращающихся обстрелов».

«Начиная с 70-х годов прошлого века, когда говорили о минном загрязнении, первое, что приходило в голову, — это Камбоджа и Вьетнам. Но потом тактика изменилась, и такими странами стали называть Ирак и Афганистан. Это те государства, где США пытались навести порядок, принести демократию, свергнуть те или иные неугодные режимы. На Украине так же: США при помощи своих технологий, при потраченных 5 миллиардах долларов провели государственный переворот, и это привело к тому, что украинская нация оказалась расколота. Так что в минном загрязнении Украины косвенно виноваты США», — поясняет ситуацию Судаков.

По его же словам, большое количество мирных жителей народных республик Донбасса гибнет при подрывах на минах ВСУ. Причем неконтролируемым минированием занимается страна, которая активно рвется в Европейский Союз.

«В ЕС неоднократно говорили о том, что с начала войны в Донбассе, в Европу хлынуло огромное количество контрабандного оружия с территории Украины. И как бы ни хотели США, они вынуждены признавать тот факт, что работающие в Донбассе международные организации фиксируют все, что происходит на территории Украины. Хотя в своей мюнхенской речи от 2007 года Владимир Путин говорил, что международные организации ОБСЕ и ООН выдают далеко не всю имеющуюся у них информацию», — продолжает политолог.

При этом собеседник ФАН отмечает, что работающие на территории Украины представители ОБСЕ намерено закрывают глаза на вопиющие случаи произвола ВСУ, на убийства мирных жителей и на другие военные преступления.

«Я полагаю, те данные, та статистика о минном загрязнении, которые мы имеем — это одна пятая часть того, что есть на самом деле. И если США признают тот реальный масштаб проблемы — это будет катастрофой. Это означает, что такую страну как Украина, не просто нельзя брать в Европу, этой страной надо очень и очень плотно заниматься всему мировому сообществу» — говорит Судаков.

Эксперт подчеркнул, что с 2014 года власти Украины, по сути, разделяют жителей страны на людей первого, второго и третьего сорта. А это недопустимо, так как может привести к возникновению движения, схожего с течением «Красные Кхмеры» в Камбодже.