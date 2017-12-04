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Технологии
Facebook запустит новый мессенджер для детей
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    Facebook запустит новый мессенджер для детей

    19:27  4 Декабря 2017
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    Facebook запустит новый мессенджер для детей

    Москва, 4 декабря. Компания Facebook готовит к запуску новый мессенджер, предназначенный для детей возрастом от 6 до 12 лет.  

    Главной особенностью приложения станет введение элемента родительского контроля. Связи пользователей мессенджера с друзьями будут контролироваться их родителями, отмечает RT.

    Возрастное ограничение с 6 до 12 лет связано с тем, что, в соответствии с американскими законами, пользователям младше 13 лет запрещено регистрироваться в Facebook.  

    Напомним, ранее стало известно, что компания Facebook запустит в России сервис Marketplace, с помощью которого можно будет совершать покупки в социальной сети. При этом сервис позволит не только покупать или продавать товары, но и отдавать ненужные вещи даром.

    Доступ к Marketplace был открыт в США и еще нескольких странах в конце 2016 года. В августе нынешнего года возможность использовать сервис получили пользователи в 17 странах Европы.

    Автор: Федор Веснин
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    #facebook #приложение #детский мессенджер #родительский контроль
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