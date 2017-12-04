Facebook запустит новый мессенджер для детей

Москва, 4 декабря. Компания Facebook готовит к запуску новый мессенджер, предназначенный для детей возрастом от 6 до 12 лет.

Главной особенностью приложения станет введение элемента родительского контроля. Связи пользователей мессенджера с друзьями будут контролироваться их родителями, отмечает RT.

Возрастное ограничение с 6 до 12 лет связано с тем, что, в соответствии с американскими законами, пользователям младше 13 лет запрещено регистрироваться в Facebook.

Напомним, ранее стало известно, что компания Facebook запустит в России сервис Marketplace, с помощью которого можно будет совершать покупки в социальной сети. При этом сервис позволит не только покупать или продавать товары, но и отдавать ненужные вещи даром.

Доступ к Marketplace был открыт в США и еще нескольких странах в конце 2016 года. В августе нынешнего года возможность использовать сервис получили пользователи в 17 странах Европы.