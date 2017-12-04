Сирия сегодня: «Тигры» готовы к последней битве с ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре, САА вошла в Аль-Рахаджан

Сирия, 4 декабря. Сирийская армия входит в цитадель боевиков «Тахрир аш-Шам» на северо-востоке Хамы; САА усиливает осаду последнего оплота ИГ1 в провинции Дейр-эз-Зор; Израиль следит за тем, как быстро сирийская армия продвигается вблизи Голанских высот. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

ИГИЛ2 оказались в окружении в провинции Дейр-эз-Зор

Правительственные войска в минувшие выходные начали свое последнее крупное наступление в провинции Дейр-эз-Зор, ориентируясь на позиции «Исламского государства»3 (ИГ, ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) межу городами Абу-Кемаль и Меядин, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

Во главе с элитными «Силами Тигра» и под прикрытием ВКС РФ, военнослужащие САА начали наступление, освободив несколько районов вблизи важного города Аль-Салихия, который находится к северу от Абу-Кемаля.

Военный источник в провинции Дейр-эз-Зор сообщил, что сирийская армия освободила следующие города: Аль-Джадлех, Кусур Ум Саба, Сафсафех, Аджрама, Аль-Салихия, Вади-Аль-Вород, Маан Аль-Сабха и Аль-Шамр Аль-Лай.

После освобождения этих городов сирийской армией террористы ИГИЛ теперь оказываются в окружении. Военные САА готовятся к последней битве вдоль реки Евфрат.

САА вошла в Аль-Рахаджан

Сирийская арабская армия (САА) начала мощную атаку на позиции вооруженной коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» (состоит преимущественно из боевиков сирийской ветви «Аль-Каиды» —4 «Джебхат ан-Нусры»5 — обе террористические организации запрещены Верховным судом РФ) с целью захватить стратегический город Аль-Рахаджан в северо-восточной части провинции Хама, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

Во главе с бригадой «Щит Каламуна» 3-й дивизии военнослужащие армии Башара Асада штурмовали город, захватывая как холмы, так и фермы, выходящие на оплот боевиков. Как сообщил военный источник в провинции Хама, правительственные войска вступили в Аль-Рахаджан после прорыва первой линии обороны «Хайят Тахрир аш-Шам» на южном фланге города.

В минувшие выходные сирийская армия сумела войти в Аль-Рахаджан, но позже была вынуждена покинуть город после ответной контратаки террористов.

Правительственные войска продвигаются к Бейт-Джинну

Военнослужащие САА недавно добилась заметного прогресса в районе Западной Гуты Дамаска, восстановив контроль над несколькими объектами «Хайят Тахрир аш-Шам», сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

Во главе с элитной 42-й бригадой 4-й механизированной дивизии САА военным удалось отбить у боевиков наиболее важные вершины внутри анклава Бейт-Джинн, оккупированного террористами. На высотах Тель Аль-Бардайа военные установили контроль над населенным пунктом Мугар-Аль-Мир — последним местом на пути к Бейт-Джинну.

ВС Израиля часто наблюдают за ситуацией вблизи оккупированных Голанских высот, в том числе и за продвижением сирийской армии. Израиль периодически наносит ракетные и артиллерийские удары в поддержку «Хайят Тахрир аш-Шам», пытаясь навредить сирийским военным. Аналитик Al-Masdar отмечает, что недавние успехи сирийских военных в районе Голанских высот, скорее всего, расстроят Тель-Авив, так как победа в Бейт-Джинне обеспечит иранскую базу и прекратит присутствие радикалов в западном Дамаске..

Что еще более важно, после захвата САА Бейт-Джинна, военные переключат свое внимание на Голанские высоты.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.

3 Организация запрещена на территории РФ.

4 Организация запрещена на территории РФ.

5 Организация запрещена на территории РФ.