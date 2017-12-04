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Сирия сегодня: «Тигры» готовы к последней битве с ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре, САА вошла в Аль-Рахаджан
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    Сирия сегодня: «Тигры» готовы к последней битве с ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре, САА вошла в Аль-Рахаджан

    19:46  4 Декабря 2017
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    Сирия сегодня: «Тигры» готовы к последней битве с ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре, САА вошла в Аль-Рахаджан

    Сирия, 4 декабря. Сирийская армия входит в цитадель боевиков «Тахрир аш-Шам» на северо-востоке Хамы; САА усиливает осаду последнего оплота ИГ1 в провинции Дейр-эз-Зор; Израиль следит за тем, как быстро сирийская армия продвигается вблизи Голанских высот. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    ИГИЛ2 оказались в окружении в провинции Дейр-эз-Зор

    Правительственные войска в минувшие выходные начали свое последнее крупное наступление в провинции Дейр-эз-Зор, ориентируясь на позиции «Исламского государства»3 (ИГ, ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) межу городами Абу-Кемаль и Меядин, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

    Во главе с элитными «Силами Тигра» и под прикрытием ВКС РФ, военнослужащие САА начали наступление, освободив несколько районов вблизи важного города Аль-Салихия, который находится к северу от Абу-Кемаля.

    Военный источник в провинции Дейр-эз-Зор сообщил, что сирийская армия освободила следующие города: Аль-Джадлех, Кусур Ум Саба, Сафсафех, Аджрама, Аль-Салихия, Вади-Аль-Вород, Маан Аль-Сабха и Аль-Шамр Аль-Лай.

    После освобождения этих городов сирийской армией террористы ИГИЛ теперь оказываются в окружении. Военные САА готовятся к последней битве вдоль реки Евфрат.

    Во главе с элитарными «Силами Тигра» военнослужащие САА начали наступление

    САА вошла в Аль-Рахаджан

    Сирийская арабская армия (САА) начала мощную атаку на позиции вооруженной коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» (состоит преимущественно из боевиков сирийской ветви «Аль-Каиды» —4 «Джебхат ан-Нусры»5 — обе террористические организации запрещены Верховным судом РФ) с целью захватить стратегический город Аль-Рахаджан в северо-восточной части провинции Хама, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

    Во главе с бригадой «Щит Каламуна» 3-й дивизии военнослужащие армии Башара Асада штурмовали город, захватывая как холмы, так и фермы, выходящие на оплот боевиков. Как сообщил военный источник в провинции Хама, правительственные войска вступили в Аль-Рахаджан после прорыва первой линии обороны «Хайят Тахрир аш-Шам» на южном фланге города.

    В минувшие выходные сирийская армия сумела войти в Аль-Рахаджан, но позже была вынуждена покинуть город после ответной контратаки террористов.

    Сирийская арабская армия (САА) начала мощную атаку на позиции вооруженной коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» в Хаме

    Правительственные войска продвигаются к Бейт-Джинну

    Военнослужащие САА недавно добилась заметного прогресса в районе Западной Гуты Дамаска, восстановив контроль над несколькими объектами «Хайят Тахрир аш-Шам», сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

    Во главе с элитной 42-й бригадой 4-й механизированной дивизии САА военным удалось отбить у боевиков наиболее важные вершины внутри анклава Бейт-Джинн, оккупированного террористами. На высотах Тель Аль-Бардайа военные установили контроль над населенным пунктом Мугар-Аль-Мир — последним местом на пути к Бейт-Джинну.

    ВС Израиля часто наблюдают за ситуацией вблизи оккупированных Голанских высот, в том числе и за продвижением сирийской армии. Израиль периодически наносит ракетные и артиллерийские удары в поддержку «Хайят Тахрир аш-Шам», пытаясь навредить сирийским военным. Аналитик Al-Masdar отмечает, что недавние успехи сирийских военных в районе Голанских высот, скорее всего, расстроят Тель-Авив, так как победа в Бейт-Джинне обеспечит иранскую базу и прекратит присутствие радикалов в западном Дамаске..

    Что еще более важно, после захвата САА Бейт-Джинна, военные переключат свое внимание на Голанские высоты.

    Правительственные войска продвигаются к Бейт-Джинну

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

    3 Организация запрещена на территории РФ.

    4 Организация запрещена на территории РФ.

    5 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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